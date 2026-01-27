K 5 FJ BB

Ergonomique et perfomant, le K 5 FJ est un bon compromis pour nettoyer de façon occasionnelle de moyennes surfaces extérieures jusqu’à 50 m². Canon à mousse inclus.

Le K 5 FJ est un bon compromis entre ergonomie et performances de nettoyage. Equipé d'un moteur universel et d'une pompe bi matière Aluminium et N-Cor il est idéal pour entretenir des surfaces extérieures jusqu’à 50 m².Il est livré avec une Rotabuse, une lance Vario Power, un flexible haute pression de 8 mètres , 1 litre de shampoing auto, et un canon à mousse de 0,3 litre pour l'application du détergent. Rendement surfacique indicatif : 50 m²/h.

Caractéristiques et avantages
Flexible d'aspiration de détergent intégré
  • Utilisation pratique et simple de détergent.
  • Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangé
  • Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes roues
  • Pour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
  • Très maniable.
Système Quick connect
  • Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications

Données techniques

Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Pression (bar) 20 - max. 145
Débit d'eau (l/h) max. 500
Performance de la zone (m²/h) 40
Température d'eau en alimentation (°C) max. 40
Puissance de raccordement (W) 2100
Câble d'alimentation (m) 5
Couleur Jaune
Poids sans accessoires (kg) 6,3
Poids avec emballage (kg) 10,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 302 x 346 x 872

Inclus dans la livraison

  • Canon à mousse: 0.3 l
  • Détergents: Shampoing voitures 3-en-1 RM 610
  • Pistolet haute pression: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Rotabuse
  • Flexible haute pression: 8 m
  • Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"

Équipement

  • Utilisation de détergents via: Aspiration
  • Matière de la pompe: Aluminium
  • Filtre à eau intégré
  • Aspiration de l'eau
