Pratique et toujours à portée de main, le pistolet de nettoyage sur batterie KHB 6 nettoie tout : mobilier extérieur, outils, vélo/moto, poubelles et bien plus ! Il est idéal pour un usage fréquent et sans contrainte grâce à sa batterie rechargeable et interchangeable 18V Power. Toujours prêt à l’emploi, il suffit de le brancher au tuyau d’arrosage.