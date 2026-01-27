KHB 6 (sans batterie amovible)
Le nouveau pistolet de nettoyage sans fil KHB 6 permet un nettoyage rapide et efficace au quotidien.
Pratique et toujours à portée de main, le pistolet de nettoyage sur batterie KHB 6 nettoie tout : mobilier extérieur, outils, vélo/moto, poubelles et bien plus ! Il est idéal pour un usage fréquent et sans contrainte grâce à sa batterie rechargeable et interchangeable 18V Power. Toujours prêt à l’emploi, il suffit de le brancher au tuyau d’arrosage.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable 18 VTechnologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptée24 bar de pression max, pour un nettoyage intermédiaire simple et nomade Buses Quick Connect faciles à changer. Une buse à jet plat pour un nettoyage en douceur est comprise. La buse rotative est un accessoire en option.
Conception légère et innovante de l'appareilLiberté de mouvement et flexibilité maximales lors du nettoyage. Nettoyeur moyenne pression portable sans fil pour le nettoyage d'appoint. Ne dépend d'aucune arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration disponible séparément.
Des accessoires pour des utilisations variées
- Pour les escaliers et les petites superficies : le PS 20 portable.
- La lance Multi Jet MJ 24 portable avec 5 buses différentes.
- Pour les endroits difficiles d'accès : le joint flexible ajustable à 360° du VJ 24 portable.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|max. 24
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit d'eau (l/h)
|max. 200
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|1,3
|Poids avec emballage (kg)
|2,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|302 x 89 x 252
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
- Rotabuse DB 24
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Buse à jet plat
- Filtre à eau intégré
- Filtre de l'appareil
Videos
Domaines d'utilisation
- Bac à fleurs
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Poubelles
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Vélos
- Clôtures
- Jouet de jardin