KHB 6 (sans batterie amovible)

Le nouveau pistolet de nettoyage sans fil KHB 6 permet un nettoyage rapide et efficace au quotidien.

Pratique et toujours à portée de main, le pistolet de nettoyage sur batterie KHB 6 nettoie tout : mobilier extérieur, outils, vélo/moto, poubelles et bien plus ! Il est idéal pour un usage fréquent et sans contrainte grâce à sa batterie rechargeable et interchangeable 18V Power. Toujours prêt à l’emploi, il suffit de le brancher au tuyau d’arrosage.

Caractéristiques et avantages
Pistolet de nettoyage sans fil KHB 6 (sans batterie amovible): Batterie interchangeable 18 V
Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Pistolet de nettoyage sans fil KHB 6 (sans batterie amovible): Moyenne pression efficace et idéalement adaptée
24 bar de pression max, pour un nettoyage intermédiaire simple et nomade Buses Quick Connect faciles à changer. Une buse à jet plat pour un nettoyage en douceur est comprise. La buse rotative est un accessoire en option.
Pistolet de nettoyage sans fil KHB 6 (sans batterie amovible): Conception légère et innovante de l'appareil
Liberté de mouvement et flexibilité maximales lors du nettoyage. Nettoyeur moyenne pression portable sans fil pour le nettoyage d'appoint. Ne dépend d'aucune arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration disponible séparément.
Des accessoires pour des utilisations variées
  • Pour les escaliers et les petites superficies : le PS 20 portable.
  • La lance Multi Jet MJ 24 portable avec 5 buses différentes.
  • Pour les endroits difficiles d'accès : le joint flexible ajustable à 360° du VJ 24 portable.
Spécifications

Données techniques

Appareil alimenté par batterie
Plateforme de batterie Plateforme de batterie 18 V
Pression (bar) max. 24
Plage de pressions Moyenne pression
Débit d'eau (l/h) max. 200
Voltage (V) 18
Autonomie par charge de la batterie (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
Couleur Noir
Poids sans accessoires (kg) 1,3
Poids avec emballage (kg) 2,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 302 x 89 x 252

Inclus dans la livraison

  • Versions: Livré sans chargeur ni batterie
  • Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
  • Rotabuse DB 24

Équipement

  • Aspiration de l'eau
  • Buse à jet plat
  • Filtre à eau intégré
  • Filtre de l'appareil
Pistolet de nettoyage sans fil KHB 6 (sans batterie amovible)
Domaines d'utilisation
  • Bac à fleurs
  • Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
  • Poubelles
  • Appareils et outils de jardinage
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Vélos
  • Clôtures
  • Jouet de jardin
