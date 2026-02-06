PCL 3-18 (avec batterie)
Le PCL 3-18 fait briller les terrasses en bois. Nettoyage rapide et sans effort grâce à ses deux rouleaux rotatifs et à son alimentation en eau intégrée. Batterie et chargeur rapide inclus.
Le nettoyeur de terrasses sur batterie PCL 3-18 élimine les saletés telles que la mousse ou la pellicule grise des terrasses en bois pour un résultat uniforme et irréprochable. Il suffit de le relier à un tuyau d'arrosage : Grâce aux rouleaux-brosses rotatifs et à l'alimentation en eau intégrée, la saleté est détachée et rincée immédiatement. La quantité d'eau peut être réglée pour éviter de consommer plus d'eau que nécessaire. La largeur et la position optimales des rouleaux permettent de nettoyer deux planches simultanément et intégralement. Les rouleaux-brosses peuvent être remplacés sans outils, de sorte qu'en plus du bois et du bois composite, vous pouvez nettoyer des carreaux de pierre lisse efficacement et sans effort. Son fonctionnement sur batterie en fait l'appareil idéal pour nettoyer les zones éloignées. Livré avec une batterie de rechange de 18 volts et un chargeur rapide.
Caractéristiques et avantages
Deux brosses rouleau rotatifs pour les surfaces en bois inclusNettoyage en profondeur des surfaces en bois et bois composite à l'extérieur.
Alimentation en eau intégréeRésultat exceptionnel : la saleté est détachée et rincée en une seule étape.
Valve ergonomique de régulation du débit d'eauQuantité d'eau adaptable au niveau de saleté.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec LCD-Akkudisplay : Durée de fonctionnement, temps de charge et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie de rechange est adaptée aux plateformes Battery Power 18 V.
Brosses-rouleau interchangeables
- Convient pour le nettoyage des planches de terrasse en bois et des revêtements en bois composite.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression maximum (bar)
|max. 10
|Plage de pressions
|Pression basse
|Consommation d'eau à 4 bars (l/h)
|max. 180
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|500 - 600
|Largeur de travail des brosses-rouleau (mm)
|300
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 20 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 17 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 83
|Courant de charge (A)
|2,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4
|Poids avec emballage (kg)
|7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
Équipement
- Deux buses pour projeter l'eau
- Valve pour régler le débit d'eau
- Position parking
- Poignée ergonomique avec grip
Videos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Mousse
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine PCL 3-18 (avec batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.