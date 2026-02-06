Le nettoyeur de terrasses sur batterie PCL 3-18 élimine les saletés telles que la mousse ou la pellicule grise des terrasses en bois pour un résultat uniforme et irréprochable. Il suffit de le relier à un tuyau d'arrosage : Grâce aux rouleaux-brosses rotatifs et à l'alimentation en eau intégrée, la saleté est détachée et rincée immédiatement. La quantité d'eau peut être réglée pour éviter de consommer plus d'eau que nécessaire. La largeur et la position optimales des rouleaux permettent de nettoyer deux planches simultanément et intégralement. Les rouleaux-brosses peuvent être remplacés sans outils, de sorte qu'en plus du bois et du bois composite, vous pouvez nettoyer des carreaux de pierre lisse efficacement et sans effort. Son fonctionnement sur batterie en fait l'appareil idéal pour nettoyer les zones éloignées. Livré avec une batterie de rechange de 18 volts et un chargeur rapide.