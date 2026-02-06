Facilite le nettoyage : le pistolet de nettoyage maniable et compact peut être utilisé directement pour les nettoyages du quotidien. La buse à jet plat débarrasse le mobilier de jardin, les jouets, les poubelles ainsi que de nombreux autres objets et surfaces des saletés – en douceur et en un clin d'œil. Utilisation entièrement mobile grâce au réservoir pliant et au tuyau d'aspiration inclus. La vaste gamme d'accessoires proposés en option tels que le canon à mousse, la brosse et la buse 5 en 1 permet des applications supplémentaires. Une batterie interchangeable 18 volts ainsi qu'un chargeur sont également inclus.