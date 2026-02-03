Le K 5 FJ Home est un bon compromis entre ergonomie et performances de nettoyage. Equipé d'un moteur universel et d'une pompe bi matière Aluminium et N-Cor il est idéal pour entretenir des surfaces extérieures jusqu’à 50 m².Il est livré avec une Rotabuse, une lance Vario Power, un flexible haute pression de 8 mètres , 1 litre de shampoing auto, et un canon à mousse pour l'application du détergent. Le pack Home inclus un nettoyeur de surface T 5 et un bidon de 1 litre de nettoyant pierres et façades. Rendement surfacique indicatif : 50 m²/h.