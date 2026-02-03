K 5 FJ Home
Ergonomique et perfomant, le K 5 FJ Home est un bon compromis pour nettoyer de façon occasionnelle de moyennes surfaces extérieures jusqu’à 50 m². Kit pour le nettoyage des sols inclus.
Le K 5 FJ Home est un bon compromis entre ergonomie et performances de nettoyage. Equipé d'un moteur universel et d'une pompe bi matière Aluminium et N-Cor il est idéal pour entretenir des surfaces extérieures jusqu’à 50 m².Il est livré avec une Rotabuse, une lance Vario Power, un flexible haute pression de 8 mètres , 1 litre de shampoing auto, et un canon à mousse pour l'application du détergent. Le pack Home inclus un nettoyeur de surface T 5 et un bidon de 1 litre de nettoyant pierres et façades. Rendement surfacique indicatif : 50 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Flexible d'aspiration de détergent intégré
- Utilisation pratique et simple de détergent.
- Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangé
- Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes roues
- Pour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
- Très maniable.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 145
|Débit d'eau (l/h)
|max. 500
|Performance de la zone (m²/h)
|40
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (W)
|2100
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,3
|Poids avec emballage (kg)
|13,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, nettoyant pierres et façades 1 litre
- Rallonge de lance
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures 3-en-1 RM 610
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Matière de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
