Le nettoyeur haute pression K 7 Premium Smart Control peut être connecté à votre smartphone via Bluetooth. Ainsi, l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils, des astuces et des réglages relatifs à une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. L'application offre des fonctions utiles telles que l'assistant d'application pour des résultats de nettoyage encore meilleurs, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Le mode Boost particulièrement puissant est efficace contre les saletés tenaces. En outre, le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et la lance Multi Jet 3 en 1 offrent un contrôle optimal : les réglages de la pression sont effectués sur le pistolet ou transmis au pistolet à l'aide de l'application. L'afficheur LCD permet de vérifier quel niveau de pression est réglé, si le mode Boost peut être déclenché ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 l de nettoyant pierres et façades. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible avec 10 mètres de Premium Flex, le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main.