Chariot dévidoir HT 2.20 Set

Le chariot dévidoir HT 2.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.

Le nouveau dévidoir entièrement monté et équipé HT 2.20 Set permet d'arroser n'importe quel type de jardin rapidement. Pratique: Plus besoin de tirer le flexible long déroulé fastidieusement à travers le jardin - ce dévidoir pratique est toujours à portée de main et prêt à être utilisé là où vous en avez besoin. Le flexible est branché au robinet, se déroule au sol et y reste. Ainsi, vos plantations, buissons, meubles et le flexible demeureront intacts. Ainsi, l’entretien du jardin se transforme en un jeu d’enfants! Son équipement: Timon réglable en hauteur, 20 m de tuyau d'arrosage PrimoFlex en 13mm, 2 raccords universels Aquastop, 1 raccord universel, un nez de robinet avec réducteur et une lance d'arrosage.

Caractéristiques et avantages
Chariot dévidoir HT 2.20 Set: Grande stabilité et robustesse
Grâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Chariot dévidoir HT 2.20 Set: Levier de fixation rapide de la poignée télescopique
Rangement compact.
Chariot dévidoir HT 2.20 Set: Manivelle repliable
Rangement compact.
Prêt à l'emploi
  • Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
  • Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications

Données techniques

Longueur de flexible (m) 20
Diamètre du tuyau (mm) 13
Capacité de tuyau (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Pression de rupture (bar) 24
Couleur Noir
Poids (kg) 2,8
Poids avec emballage (kg) 7,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 460 x 475 x 840

Inclus dans la livraison

  • Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
  • Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
  • Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
  • Arroseur: 1 Pièce(s)
  • Tuyau PrimoFlex 1/2": 20 m

Équipement

  • Kit
  • Jet conique
  • Jet crayon
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
