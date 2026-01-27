Chariot dévidoir HT 2.20 Set
Le chariot dévidoir HT 2.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.
Le nouveau dévidoir entièrement monté et équipé HT 2.20 Set permet d'arroser n'importe quel type de jardin rapidement. Pratique: Plus besoin de tirer le flexible long déroulé fastidieusement à travers le jardin - ce dévidoir pratique est toujours à portée de main et prêt à être utilisé là où vous en avez besoin. Le flexible est branché au robinet, se déroule au sol et y reste. Ainsi, vos plantations, buissons, meubles et le flexible demeureront intacts. Ainsi, l’entretien du jardin se transforme en un jeu d’enfants! Son équipement: Timon réglable en hauteur, 20 m de tuyau d'arrosage PrimoFlex en 13mm, 2 raccords universels Aquastop, 1 raccord universel, un nez de robinet avec réducteur et une lance d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Grande stabilité et robustesseGrâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Levier de fixation rapide de la poignée télescopiqueRangement compact.
Manivelle repliableRangement compact.
Prêt à l'emploi
- Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
- Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
- Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|20
|Diamètre du tuyau (mm)
|13
|Capacité de tuyau (m)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Pression de rupture (bar)
|24
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|2,8
|Poids avec emballage (kg)
|7,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|460 x 475 x 840
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Arroseur: 1 Pièce(s)
- Tuyau PrimoFlex 1/2": 20 m
Équipement
- Kit
- Jet conique
- Jet crayon
Videos
