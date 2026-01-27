Chariot dévidoir HT 6 M

Le haut de gamme du chariot dévidoir, entièrement en métal et muni d'un guide de tuyau et d'un support pour lance, le HT 6 M peut contenir jusqu’à 100 mètres de tuyau en diamètre 13mm.

Nouveau, le dévidoir pour tuyau d'arrosage HT 6 M est idéal pour stocker jusqu’à 100 mètres de tuyau en 13 mm. Avec sa structure en métal et le guide de tuyau qui permet d'enrouler et de dérouler le tuyau sans faire de nœuds, il est robuste et idéal pour arroser de grandes surfaces extérieures. Permet de stocker jusqu'a : 100 mètres en 13 mm (1/2"); 80 mètres en 15 mm (5/8") ou encore 50 mètres en 19 mm (3/4"). Il est aussi équipé d'un support de lance d'arrosage et de deux grandes roues de transport ainsi que d'une grande poignée réglable en hauteur.

Caractéristiques et avantages
Chariot dévidoir HT 6 M: Grande stabilité et robustesse
Grande stabilité et robustesse
Grâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Chariot dévidoir HT 6 M: Guidage du flexible
Guidage du flexible
Pour un enroulement et un déroulement facile du flexible
Chariot dévidoir HT 6 M: Enrouleur en métal
Enrouleur en métal
Utilisable avec un manche télescopique pour agrandir la portée
Support de lance d'arrosage
  • Les buses et les lances d'arrosage peuvent être suspendues au support mural pour un rangement pratique.
Levier de fixation rapide de la poignée télescopique
  • Rangement compact.
Antidérapant, et poigngée ergonomique
  • Poignée confortable pour une utilisation facile
Manivelle repliable
  • Rangement compact.
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
  • Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications

Données techniques

Capacité de tuyau (m) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Couleur Noir
Poids (kg) 2,8
Poids avec emballage (kg) 7,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 565 x 475 x 896

Équipement

  • Enrouleur de flexible métalliques
  • Guidage du flexible
  • Support pour lance
Chariot dévidoir HT 6 M
Chariot dévidoir HT 6 M
Chariot dévidoir HT 6 M
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
Accessoires