Le nettoyeur haute pression K5 Classic Car & Home est idéal pour un usage occasionnel et pour éliminer les salissures légères à la maison. Des vélos aux murs en pierre et même aux SUV, le nettoyeur haute pression permet d'avoir des bons résultas grâce à la puissance de son moteur universel. Le kit de nettoyage de voiture garantit un nettoyage efficace des véhicules. Le canon à mousse de 0,3 l assure une bonne adhérence de la mousse pour un pouvoir dissolvant optimal de la saleté et la brosse de lavage rotative détache efficacement les salissures. Le Home Kit avec le nettoyeur de pierres et de façades 3-en-1 (1 l) et le nettoyeur de surfaces T5 permet de nettoyer sans éclaboussures et de manière très efficace les surfaces lisses. De plus, l'appareil est équipé d'une poignée à gâchette doté du système Quick Connect et d'un tuyau haute pression de 8 mètres. La lance Vario Power permet à l'utilisateur d'adapter la pression à la surface en un clin d'œil avec une simplicité de stockage du flexible sur le corps de la machine.