K 5 Classic Car & Home
Léger et pratique : Le nettoyeur haute pression K5 Classic Car & Home facile à ranger et à transporter. Kit de nettoyage pour la voiture et kit pour la maison inclus.
Le nettoyeur haute pression K5 Classic Car & Home est idéal pour un usage occasionnel et pour éliminer les salissures légères à la maison. Des vélos aux murs en pierre et même aux SUV, le nettoyeur haute pression permet d'avoir des bons résultas grâce à la puissance de son moteur universel. Le kit de nettoyage de voiture garantit un nettoyage efficace des véhicules. Le canon à mousse de 0,3 l assure une bonne adhérence de la mousse pour un pouvoir dissolvant optimal de la saleté et la brosse de lavage rotative détache efficacement les salissures. Le Home Kit avec le nettoyeur de pierres et de façades 3-en-1 (1 l) et le nettoyeur de surfaces T5 permet de nettoyer sans éclaboussures et de manière très efficace les surfaces lisses. De plus, l'appareil est équipé d'une poignée à gâchette doté du système Quick Connect et d'un tuyau haute pression de 8 mètres. La lance Vario Power permet à l'utilisateur d'adapter la pression à la surface en un clin d'œil avec une simplicité de stockage du flexible sur le corps de la machine.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour le flexible sur l'appareilLe flexible s'accroche facilement sur l'appareil.
Poignée télescopiqueLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Utilisation de détergentsTuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Rangement des accessoires intégré sur l’appareil
- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit d'eau (l/h)
|max. 500
|Performance de la zone (m²/h)
|40
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,6
|Poids avec emballage (kg)
|12,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|188 x 252 x 445
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, nettoyant pierres et façades 1 litre
- Rallonge de lance
- Brosse de lavage rotative
- Canon à mousse: 0.3 l
- Chiffon sec
- Détergents: Shampoing voitures 3-en-1 RM 610
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Poignée télescopique
- Matière de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Marches extérieures
- Voitures de taille moyenne et break
- Murs de jardin et de pierre
- Façade
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 5 Classic Car & Home
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.