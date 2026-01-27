Dévidoir portable HR 2.10 Set

Dévidoir portable et compact tout équipé HT 2.10 Set avec tuyau 10 mètres en diamètre 13 mm et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.

Livré prê à l'emploi, le dévidoir portable HR 2.10 Set est ideal pour arroser de petites surfaces extérieures comme un balcon ou un petit jardin. Livré avec un tuyau de 10 mètres en diamètre 13 mm, 3 raccords standard, 1 raccord avec Aquastop, un nez de robinet avec réducteur et une lance d'arrosage.

Caractéristiques et avantages
Manivelle repliable
  • Rangement compact.
Dimensions compactes
  • Simplicité  : le support est facile à ajuster
Prêt à l'emploi
  • Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Spécifications

Données techniques

Longueur de flexible (m) 10
Diamètre du tuyau (mm) 13
Capacité de tuyau (m) max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Pression de rupture (bar) 24
Couleur Noir
Poids (kg) 1,8
Poids avec emballage (kg) 4
Dimensions (L × l × H) (mm) 300 x 475 x 350

Inclus dans la livraison

  • Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
  • Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
  • Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
  • Arroseur: 1 Pièce(s)
  • Tuyau PrimoFlex 1/2": 10 m

Équipement

  • Kit
  • Jet conique
  • Jet crayon
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
