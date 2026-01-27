Dévidoir portable HR 3
Dévidoir portable et compact pouvant stocker jusqu’à 40 mètres de tuyau d'arrosage.
Le dévidoir portable HR 3 est idéal pour les petits jardins. Grâce à la poignée ergonomique, il peut se transporter facilement. Le dévidoir peut recevoir jusqu'à 40 m de tuyau de 13 mm (1/2"), 30 m de tuyau de 15 mm (5/8") ou 25 m de tuyau de 19 mm (3/4"). La manivelle repliable facilite la manipulation et le rangement du dévidoir.
Caractéristiques et avantages
Fonction 2 en 1 : dévidoir mural et mobile en un seul appareilStockage du tuyau au mur ou pour une utilisation mobile dans votre jardin.
Support muralMontage facile et rapide de ce support pratique.
Manivelle repliableRangement compact.
Dimensions compactes
- Simplicité : le support est facile à ajuster
Prêt à l'emploi
- Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
- Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Spécifications
Données techniques
|Capacité de tuyau (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|2
|Poids avec emballage (kg)
|3,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|363 x 475 x 500
Équipement
- Support mural avec vis et chevilles
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Arrosage