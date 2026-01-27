Chariot dévidoir HT 4.20 Set

Le chariot dévidoir HT 4.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.

Le nouveau dévidoir entièrement monté et équipé HT 4.20 Set permet d'arroser n'importe quel type de jardin rapidement. Pratique: Plus besoin de tirer le flexible long déroulé fastidieusement à travers le jardin - ce dévidoir pratique est toujours à portée de main et prêt à être utilisé là où vous en avez besoin. Le flexible est branché au robinet, se déroule au sol et y reste. Ainsi, vos plantations, buissons, meubles et le flexible demeureront intacts. Ainsi, l’entretien du jardin se transforme en un jeu d’enfants! Son équipement: Timon réglable en hauteur, 20 m de tuyau d'arrosage Performance Plus en 13mm, 2 raccords universels Aquastop, 1 raccord universel, un nez de robinet avec réducteur, une lance d'arrosage et un guide pour enrouler et dérouler le tuyau sans faire de noeuds.

Caractéristiques et avantages
Chariot dévidoir HT 4.20 Set: Grande stabilité et robustesse
Grande stabilité et robustesse
Grâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Chariot dévidoir HT 4.20 Set: Guidage du flexible
Guidage du flexible
Pour un enroulement et un déroulement facile du flexible
Chariot dévidoir HT 4.20 Set: Levier de fixation rapide de la poignée télescopique
Levier de fixation rapide de la poignée télescopique
Rangement compact.
Antidérapant, et poigngée ergonomique
  • Poignée confortable pour une utilisation facile
Manivelle repliable
  • Rangement compact.
Prêt à l'emploi
  • Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
  • Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications

Données techniques

Longueur de flexible (m) 20
Diamètre du tuyau (mm) 13
Capacité de tuyau (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Pression de rupture (bar) 45
Couleur Noir
Poids (kg) 3,5
Poids avec emballage (kg) 8,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 565 x 475 x 896

Inclus dans la livraison

  • Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
  • Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
  • Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
  • Arroseur: 1 Pièce(s)
  • Flexible Performance Plus 1/2": 20 m

Équipement

  • Kit
  • Guidage du flexible
  • Jet conique
  • Jet crayon
Chariot dévidoir HT 4.20 Set
Chariot dévidoir HT 4.20 Set
Chariot dévidoir HT 4.20 Set
Chariot dévidoir HT 4.20 Set
Chariot dévidoir HT 4.20 Set
Videos
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
Accessoires