Le nouveau dévidoir entièrement monté et équipé HT 4.20 Set permet d'arroser n'importe quel type de jardin rapidement. Pratique: Plus besoin de tirer le flexible long déroulé fastidieusement à travers le jardin - ce dévidoir pratique est toujours à portée de main et prêt à être utilisé là où vous en avez besoin. Le flexible est branché au robinet, se déroule au sol et y reste. Ainsi, vos plantations, buissons, meubles et le flexible demeureront intacts. Ainsi, l’entretien du jardin se transforme en un jeu d’enfants! Son équipement: Timon réglable en hauteur, 20 m de tuyau d'arrosage Performance Plus en 13mm, 2 raccords universels Aquastop, 1 raccord universel, un nez de robinet avec réducteur, une lance d'arrosage et un guide pour enrouler et dérouler le tuyau sans faire de noeuds.