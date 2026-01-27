Le nouveau dévidoir équipé HT 5.20 M Set est la solution prêt à l'emploi pour arroser toutes les grandes surfaces extérieures. Véritable solution complète il est livré avec 20 mètres de tuyau Performance Plus en diamètre 13 mm, 2 raccords universels Aquastop, 1 raccord universel standard, un nez de robinet avec réducteur et une lance d'arrosage. Pratique, il dispose d'un guide de tuyau qui permet d'enrouler et de dérouler le tuyau sans faire de noeuds. La structure en métal assure une plus grande robestesse et durée de vie.