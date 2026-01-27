Chariot dévidoir HT 5.20 M Set
Le chariot dévidoir HT 5.20 M Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile Performance Plus de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage et d'un guide pour enrouler et dérouler le tuyau.
Le nouveau dévidoir équipé HT 5.20 M Set est la solution prêt à l'emploi pour arroser toutes les grandes surfaces extérieures. Véritable solution complète il est livré avec 20 mètres de tuyau Performance Plus en diamètre 13 mm, 2 raccords universels Aquastop, 1 raccord universel standard, un nez de robinet avec réducteur et une lance d'arrosage. Pratique, il dispose d'un guide de tuyau qui permet d'enrouler et de dérouler le tuyau sans faire de noeuds. La structure en métal assure une plus grande robestesse et durée de vie.
Caractéristiques et avantages
Grande stabilité et robustesseGrâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Guidage du flexiblePour un enroulement et un déroulement facile du flexible
Enrouleur en métalUtilisable avec un manche télescopique pour agrandir la portée
Levier de fixation rapide de la poignée télescopique
- Rangement compact.
Antidérapant, et poigngée ergonomique
- Poignée confortable pour une utilisation facile
Manivelle repliable
- Rangement compact.
Prêt à l'emploi
- Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
- Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
- Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre du tuyau (mm)
|13
|Capacité de tuyau (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|2,7
|Poids avec emballage (kg)
|9,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Arroseur: 1 Pièce(s)
- Flexible Performance Plus 1/2": 20 m
Équipement
- Kit
- Enrouleur de flexible métalliques
- Guidage du flexible
- Jet conique
- Jet crayon
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
- PCL 3-18 (avec batterie)
- PCL 3-18 (sans batterie)
- PCL 4 (version filaire)
- PCL 6 (version filaire)
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Arrosage