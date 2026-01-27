Chariot dévidoir HT 5.20 M Set

Le chariot dévidoir HT 5.20 M Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile Performance Plus de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage et d'un guide pour enrouler et dérouler le tuyau.

Le nouveau dévidoir équipé HT 5.20 M Set est la solution prêt à l'emploi pour arroser toutes les grandes surfaces extérieures. Véritable solution complète il est livré avec 20 mètres de tuyau Performance Plus en diamètre 13 mm, 2 raccords universels Aquastop, 1 raccord universel standard, un nez de robinet avec réducteur et une lance d'arrosage. Pratique, il dispose d'un guide de tuyau qui permet d'enrouler et de dérouler le tuyau sans faire de noeuds. La structure en métal assure une plus grande robestesse et durée de vie.

Caractéristiques et avantages
Grande stabilité et robustesse
Grâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Guidage du flexible
Pour un enroulement et un déroulement facile du flexible
Enrouleur en métal
Utilisable avec un manche télescopique pour agrandir la portée
Levier de fixation rapide de la poignée télescopique
  • Rangement compact.
Antidérapant, et poigngée ergonomique
  • Poignée confortable pour une utilisation facile
Manivelle repliable
  • Rangement compact.
Prêt à l'emploi
  • Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
  • Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications

Données techniques

Diamètre du tuyau (mm) 13
Capacité de tuyau (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Couleur Noir
Poids (kg) 2,7
Poids avec emballage (kg) 9,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 565 x 475 x 896

Inclus dans la livraison

  • Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
  • Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
  • Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
  • Arroseur: 1 Pièce(s)
  • Flexible Performance Plus 1/2": 20 m

Équipement

  • Kit
  • Enrouleur de flexible métalliques
  • Guidage du flexible
  • Jet conique
  • Jet crayon
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
