Chariot dévidoir HT 2
Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée et manivelle.
Le nouveau dévidoir entièrement monté HT 2 permet de stocker tout types de tuyaux d'arrosage de 13 mm à 19 mm. Pratique: Plus besoin de tirer le flexible long déroulé fastidieusement à travers le jardin - ce dévidoir pratique est toujours à portée de main et prêt à être utilisé là où vous en avez besoin. Le flexible est branché au robinet, se déroule au sol et y reste. Ainsi, vos plantations, buissons, meubles et le flexible demeureront intacts. Vous arrosez confortablement au moyen de l’extrémité courte du flexible. Ainsi, l’entretien du jardin se transforme en un jeu d’enfants! Son équipement: Timon réglable en hauteur, 2 coupleurs pour tuyau flexible. Convient pour tous les flexibles de jardin connus; capacité: 40 m de flexible 1/2’’; 30 m de flexible 5/8’’ ou 25 m de flexible 3/4’’.
Caractéristiques et avantages
Grande stabilité et robustesseGrâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Levier de fixation rapide de la poignée télescopiqueRangement compact.
Manivelle repliableRangement compact.
Raccord de flexible angulaire
- Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
- Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications
Données techniques
|Capacité de tuyau (m)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|2,8
|Poids avec emballage (kg)
|5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|460 x 475 x 840
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Arrosage