Dévidoir portable HR 4

Dévidoir portable et compact pouvant accueillir jusqu’à 40 m de tuyau d'arrosage, livré avec deux supports muraux pour une usage en statique.

Le dévidoir portable HR 4 est idéal pour les petits jardins. Grâce à la poignée ergonomique, il peut se transporter facilement. Le dévidoir peut recevoir jusqu'à 40 m de tuyau de 13 mm (1/2"), 30 m de tuyau de 15 mm (5/8") ou 25 m de tuyau de 19 mm (3/4"). La manivelle repliable facilite la manipulation et le rangement du dévidoir.

Caractéristiques et avantages
Dévidoir portable HR 4: Fonction 2 en 1 : dévidoir mural et mobile en un seul appareil
Stockage du tuyau au mur ou pour une utilisation mobile dans votre jardin.
Dévidoir portable HR 4: Support de lance d'arrosage
Les buses et les lances d'arrosage peuvent être suspendues au support mural pour un rangement pratique.
Dévidoir portable HR 4: Support mural
Montage facile et rapide de ce support pratique.
Manivelle repliable
  • Rangement compact.
Dimensions compactes
  • Simplicité  : le support est facile à ajuster
Prêt à l'emploi
  • Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Spécifications

Données techniques

Capacité de tuyau (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Couleur Noir
Poids (kg) 2
Poids avec emballage (kg) 3,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 363 x 475 x 500

Équipement

  • Support pour lance
  • Support mural avec vis et chevilles
Dévidoir portable HR 4
