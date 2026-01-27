Dévidoir portable HR 4.30 Set

Dévidoir portable et compact prêt à l'emploi et livré tout équipé avec un tuyau d'arrosage de 30 mètres et accessoires d'arrosage.

Livré prê à l'emploi, le dévidoir portable HR 4.30 Set est ideal pour arroser de petites surfaces extérieures comme un balcon ou un petit jardin. Livré avec un tuyau de 30 mètres en diamètre 13 mm, 3 raccords standard, 1 raccord avec Aquastop, un nez de robinet avec réducteur, deux supports muraux et une lance d'arrosage. Les supports muraux permettent une utilisation en statique contre un mur en plus de l'utilisation nomade.

Caractéristiques et avantages
Dévidoir portable HR 4.30 Set: Fonction 2 en 1 : dévidoir mural et mobile en un seul appareil
Stockage du tuyau au mur ou pour une utilisation mobile dans votre jardin.
Dévidoir portable HR 4.30 Set: Support de lance d'arrosage
Les buses et les lances d'arrosage peuvent être suspendues au support mural pour un rangement pratique.
Dévidoir portable HR 4.30 Set: Support mural
Montage facile et rapide de ce support pratique.
Manivelle repliable
  • Rangement compact.
Dimensions compactes
  • Simplicité  : le support est facile à ajuster
Prêt à l'emploi
  • Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Spécifications

Données techniques

Longueur de flexible (m) 30
Capacité de tuyau (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Pression de rupture (bar) 24
Couleur Noir
Poids (kg) 2
Poids avec emballage (kg) 6,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 363 x 475 x 500

Inclus dans la livraison

  • Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
  • Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
  • Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
  • Arroseur: 1 Pièce(s)
  • Tuyau PrimoFlex 1/2": 30 m

Équipement

  • Kit
  • Support pour lance
  • Jet conique
  • Jet crayon
  • Support mural avec vis et chevilles
Videos
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
