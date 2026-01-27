Dévidoir portable HR 4.30 Set
Dévidoir portable et compact prêt à l'emploi et livré tout équipé avec un tuyau d'arrosage de 30 mètres et accessoires d'arrosage.
Livré prê à l'emploi, le dévidoir portable HR 4.30 Set est ideal pour arroser de petites surfaces extérieures comme un balcon ou un petit jardin. Livré avec un tuyau de 30 mètres en diamètre 13 mm, 3 raccords standard, 1 raccord avec Aquastop, un nez de robinet avec réducteur, deux supports muraux et une lance d'arrosage. Les supports muraux permettent une utilisation en statique contre un mur en plus de l'utilisation nomade.
Caractéristiques et avantages
Fonction 2 en 1 : dévidoir mural et mobile en un seul appareilStockage du tuyau au mur ou pour une utilisation mobile dans votre jardin.
Support de lance d'arrosageLes buses et les lances d'arrosage peuvent être suspendues au support mural pour un rangement pratique.
Support muralMontage facile et rapide de ce support pratique.
Manivelle repliable
- Rangement compact.
Dimensions compactes
- Simplicité : le support est facile à ajuster
Prêt à l'emploi
- Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
- Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|30
|Capacité de tuyau (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Pression de rupture (bar)
|24
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|2
|Poids avec emballage (kg)
|6,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|363 x 475 x 500
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Arroseur: 1 Pièce(s)
- Tuyau PrimoFlex 1/2": 30 m
Équipement
- Kit
- Support pour lance
- Jet conique
- Jet crayon
- Support mural avec vis et chevilles
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
- PCL 3-18 (avec batterie)
- PCL 3-18 (sans batterie)
- PCL 4 (version filaire)
- PCL 6 (version filaire)
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Arrosage