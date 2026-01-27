Livré prê à l'emploi, le dévidoir portable HR 4.30 Set est ideal pour arroser de petites surfaces extérieures comme un balcon ou un petit jardin. Livré avec un tuyau de 30 mètres en diamètre 13 mm, 3 raccords standard, 1 raccord avec Aquastop, un nez de robinet avec réducteur, deux supports muraux et une lance d'arrosage. Les supports muraux permettent une utilisation en statique contre un mur en plus de l'utilisation nomade.