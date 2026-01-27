Dévidoir portable HR 3.20 Set

Dévidoir portable et compact tout équipé HT 3.20 Set avec tuyau 20 mètres en diamètre 13 mm, support mural et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.

Livré prê à l'emploi, le dévidoir portable HR 3.20 Set est ideal pour arroser de petites surfaces extérieures comme un balcon ou un petit jardin. Livré avec un tuyau de 20 mètres en diamètre 13 mm, 3 raccords standard, 1 raccord avec Aquastop, un nez de robinet avec réducteur, un support mural et une lance d'arrosage. Le support mural permet une utilisation en statique contre un mur en plus de l'utilisation nomade.

Caractéristiques et avantages
Fonction 2 en 1 : dévidoir mural et mobile en un seul appareil
Fonction 2 en 1 : dévidoir mural et mobile en un seul appareil
Stockage du tuyau au mur ou pour une utilisation mobile dans votre jardin.
Support mural
Support mural
Montage facile et rapide de ce support pratique.
Manivelle repliable
Manivelle repliable
Rangement compact.
Dimensions compactes
  • Rangement compact.
Prêt à l'emploi
  • Les accessoires d'arrosage sont inclus
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Spécifications

Données techniques

Longueur de flexible (m) 20
Diamètre du tuyau (mm) 13
Capacité de tuyau (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Pression de rupture (bar) 24
Couleur Noir
Poids (kg) 2
Poids avec emballage (kg) 5,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 363 x 475 x 500

Inclus dans la livraison

  • Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
  • Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
  • Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
  • Arroseur: 1 Pièce(s)
  • Tuyau PrimoFlex 1/2": 20 m

Équipement

  • Kit
  • Jet conique
  • Jet crayon
  • Support mural avec vis et chevilles
Dévidoir portable HR 3.20 Set
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
