Chariot dévidoir HT 3.20 Set
Le chariot dévidoir HT 3.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.
Le nouveau dévidoir entièrement monté et équipé HT 3.20 Set permet d'arroser n'importe quel type de jardin rapidement. Pratique: Plus besoin de tirer le flexible long déroulé fastidieusement à travers le jardin - ce dévidoir pratique est toujours à portée de main et prêt à être utilisé là où vous en avez besoin. Le flexible est branché au robinet, se déroule au sol et y reste. Ainsi, vos plantations, buissons, meubles et le flexible demeureront intacts. Ainsi, l’entretien du jardin se transforme en un jeu d’enfants! Son équipement: Timon réglable en hauteur, 20 m de tuyau d'arrosage PrimoFlex en 13mm, 2 raccords universels Aquastop, 1 raccord universel, un nez de robinet avec réducteur et une lance d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Grande stabilité et robustesseGrâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Support de lance d'arrosageLes buses et les lances d'arrosage peuvent être suspendues au support mural pour un rangement pratique.
Levier de fixation rapide de la poignée télescopiqueRangement compact.
Antidérapant, et poigngée ergonomique
- Poignée confortable pour une utilisation facile
Manivelle repliable
- Rangement compact.
Raccord de flexible angulaire
- Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
- Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|20
|Diamètre du tuyau (mm)
|13
|Capacité de tuyau (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Pression de rupture (bar)
|24
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|3,2
|Poids avec emballage (kg)
|7,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Arroseur: 1 Pièce(s)
- Tuyau PrimoFlex 1/2": 20 m
Équipement
- Kit
- Support pour lance
- Jet conique
- Jet crayon
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
- PCL 3-18 (avec batterie)
- PCL 3-18 (sans batterie)
- PCL 4 (version filaire)
- PCL 6 (version filaire)
Domaines d'utilisation
- Arrosage