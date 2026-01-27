Support mural Plus
Solution simple et efficace pour stocker un tuyau d'arrosage contre un mur. Rangement intégré.
Solution facile à mettre en œuvre pour stocker un tuyau d'arrosage contre un mur. Permet de stocker jusqu'à 35 mètres de tuyau en 13 mm. Support de stockage des lances et raccords. Rangement pour d'autres accessoires (gants, sécateur, autre…) intégré.
Caractéristiques et avantages
Rangement pratique et rapide des tuyaux
- Tout est rangé dans un seul espace
Support pour lance
- Les accessoires d'arrosage sont toujours à portée de main.
Compartiment de rangement pour les adaptateurs de robinet, les connecteurs et les gants de jardinage
- Les accessoires d'arrosage sont toujours à portée de main.
Garantie 2 + 3 ans
- Longue durée de vie
Résiste aux UV et au gel
- Prêt à l'emploi à tout moment de l'année.
Spécifications
Données techniques
|Capacité de tuyau (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|286 x 144 x 326
Équipement
- Support pour lance
- Support mural avec vis et chevilles
Domaines d'utilisation
- Arrosage