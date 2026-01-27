Chariot dévidoir HT 5 M

Le chariot dévidoir HT 5 M en métal avec guide pour enrouler et dérouler le flexible sans nœuds. Idéal pour ranger jusqu'à 60 mètres de tuyau en 13 mm.

Nouveau, le dévidoir pour tuyau d'arrosage HT 5 M est idéal pour stocker jusqu’à 60 mètres de tuyau en 13 mm. Avec sa structure en métal et le guide de tuyau qui permet d'enrouler et de dérouler le tuyau sans faire de nœuds, il est robuste et idéal pour arroser de grandes surfaces extérieures. Permet de stocker jusqu'a : 60 mètres en 13 mm (1/2"); 50 mètres en 15 mm (5/8") ou encore 35 mètres en 19 mm (3/4").

Caractéristiques et avantages
Chariot dévidoir HT 5 M: Grande stabilité et robustesse
Grâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Chariot dévidoir HT 5 M: Guidage du flexible
Pour un enroulement et un déroulement facile du flexible
Chariot dévidoir HT 5 M: Enrouleur en métal
Utilisable avec un manche télescopique pour agrandir la portée
Levier de fixation rapide de la poignée télescopique
  • Rangement compact.
Antidérapant, et poigngée ergonomique
  • Poignée confortable pour une utilisation facile
Manivelle repliable
  • Rangement compact.
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
  • Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications

Données techniques

Longueur de flexible (m) 20
Capacité de tuyau (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Pression de rupture (bar) 45
Couleur Noir
Poids (kg) 2,7
Poids avec emballage (kg) 6,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 565 x 475 x 896

Équipement

  • Enrouleur de flexible métalliques
  • Guidage du flexible
Chariot dévidoir HT 5 M
Videos
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
