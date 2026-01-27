Chariot dévidoir HT 5 M
Le chariot dévidoir HT 5 M en métal avec guide pour enrouler et dérouler le flexible sans nœuds. Idéal pour ranger jusqu'à 60 mètres de tuyau en 13 mm.
Nouveau, le dévidoir pour tuyau d'arrosage HT 5 M est idéal pour stocker jusqu’à 60 mètres de tuyau en 13 mm. Avec sa structure en métal et le guide de tuyau qui permet d'enrouler et de dérouler le tuyau sans faire de nœuds, il est robuste et idéal pour arroser de grandes surfaces extérieures. Permet de stocker jusqu'a : 60 mètres en 13 mm (1/2"); 50 mètres en 15 mm (5/8") ou encore 35 mètres en 19 mm (3/4").
Caractéristiques et avantages
Grande stabilité et robustesseGrâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Guidage du flexiblePour un enroulement et un déroulement facile du flexible
Enrouleur en métalUtilisable avec un manche télescopique pour agrandir la portée
Levier de fixation rapide de la poignée télescopique
- Rangement compact.
Antidérapant, et poigngée ergonomique
- Poignée confortable pour une utilisation facile
Manivelle repliable
Raccord de flexible angulaire
- Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
- Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|20
|Capacité de tuyau (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Pression de rupture (bar)
|45
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|2,7
|Poids avec emballage (kg)
|6,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Équipement
- Enrouleur de flexible métalliques
- Guidage du flexible
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Arrosage