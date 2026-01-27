Nouveau, le dévidoir pour tuyau d'arrosage HT 5 M est idéal pour stocker jusqu’à 60 mètres de tuyau en 13 mm. Avec sa structure en métal et le guide de tuyau qui permet d'enrouler et de dérouler le tuyau sans faire de nœuds, il est robuste et idéal pour arroser de grandes surfaces extérieures. Permet de stocker jusqu'a : 60 mètres en 13 mm (1/2"); 50 mètres en 15 mm (5/8") ou encore 35 mètres en 19 mm (3/4").