Arroseurs

Arroseurs - un concentré d'idées et de technologies Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Grâce à la protection anti éclaboussure unique en son genre qui équipe les arroseurs oscillant, la mise en place et le réglage n'ont jamais été aussi faciles. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage et son compatibles avec tous les raccords d'arrosage courants.