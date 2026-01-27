Le dévidoir automatique mural HBX 5.35 est idéal pour arroser les petits jardin ou terrasses et balcons. Véritable solution d'arrosage et de nettoyage pratique qui permet d'avoir son tuyau d'arrosage toujours prêt et à porté de main. Une fois fixé au mur il pivote à 180°. Il suffit de tirer sur le tuyau d’arrosage pour le dérouler puis de le relâcher pour l’enrouler. Le support flexChange permet de passer facilement d'une fixation murale à une fixation sur le pic de jardin (disponible en accessoire). Il est livré complet et prêt à l'emploi avec 1 tuyau d'arrosage de 35 mètres et diamètre 11 mm; 2 raccords standard sans Aquastop, 1 raccord avec Aquastop; un nez de robinet avec réducteur; une lance d'arrosage et un bout de tuyau d'arrosage de 1,5 mètres en 13 mm pour le connecter au robinet. Il peut être utilisé toute l'année car il possède un revetement anti-UV et une protection anti-gel. La sortie du flexilble situé sur le bas du dévidoir évite de stocker la saleté à l'intérieur. Garantie 2+3 ans.