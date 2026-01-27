Chariot dévidoir HT 4

Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, d'un guide de tuyau et d'une manivelle.

Le nouveau dévidoir entièrement monté HT 4 permet de stocker tout types de tuyaux d'arrosage de 13 mm à 19 mm. Pratique: Plus besoin de tirer le flexible long déroulé fastidieusement à travers le jardin - ce dévidoir pratique est toujours à portée de main et prêt à être utilisé là où vous en avez besoin. Le flexible est branché au robinet, se déroule au sol et y reste. Ainsi, vos plantations, buissons, meubles et le flexible demeureront intacts. Vous arrosez confortablement au moyen de l’extrémité courte du flexible. Ainsi, l’entretien du jardin se transforme en un jeu d’enfants! Son équipement: Timon réglable en hauteur, 2 coupleurs pour tuyau flexible et un guide pour enrouler et dérouler le tuyau sans faire de noeuds. Convient pour tous les flexibles de jardin connus; capacité: 60 m de flexible 1/2’’; 50 m de flexible 5/8’’ ou 35 m de flexible 3/4’’.

Caractéristiques et avantages
Chariot dévidoir HT 4: Grande stabilité et robustesse
Grâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.
Chariot dévidoir HT 4: Guidage du flexible
Pour un enroulement et un déroulement facile du flexible
Chariot dévidoir HT 4: Levier de fixation rapide de la poignée télescopique
Rangement compact.
Antidérapant, et poigngée ergonomique
  • Poignée confortable pour une utilisation facile
Manivelle repliable
  • Rangement compact.
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche la torsion et l'entortillement du tuyau pour un débit d'eau maximal.
Arrêt-gouttes
  • Pas de fuite d'eau après utilisation.
Spécifications

Données techniques

Capacité de tuyau (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Couleur Noir
Poids (kg) 3,5
Poids avec emballage (kg) 5,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 565 x 475 x 896

Équipement

  • Guidage du flexible
Chariot dévidoir HT 4
