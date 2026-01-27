Le nouveau dévidoir entièrement monté HT 4 permet de stocker tout types de tuyaux d'arrosage de 13 mm à 19 mm. Pratique: Plus besoin de tirer le flexible long déroulé fastidieusement à travers le jardin - ce dévidoir pratique est toujours à portée de main et prêt à être utilisé là où vous en avez besoin. Le flexible est branché au robinet, se déroule au sol et y reste. Ainsi, vos plantations, buissons, meubles et le flexible demeureront intacts. Vous arrosez confortablement au moyen de l’extrémité courte du flexible. Ainsi, l’entretien du jardin se transforme en un jeu d’enfants! Son équipement: Timon réglable en hauteur, 2 coupleurs pour tuyau flexible et un guide pour enrouler et dérouler le tuyau sans faire de noeuds. Convient pour tous les flexibles de jardin connus; capacité: 60 m de flexible 1/2’’; 50 m de flexible 5/8’’ ou 35 m de flexible 3/4’’.