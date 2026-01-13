Arroseur circulaire multifonctions 6 modes MS 100
Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.
6 jets différents : cercle, demi-cercle, 3 jets rectangulaire, carré
Caractéristiques et avantages
6 formes de jet différentes
- Pour un arrosage sur demande
Boucle pour suspendre l'appareil intégrée dans la poignée
- Pour un rangement ou un accrochage simple
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau de passage
|21 l/min
|Diamètre d’arrosage 2 bars
|≤ 8,4 m
|Diamètre d’arrosage 4 bars
|≤ 10 m
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|208 x 199 x 71