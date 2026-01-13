Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300
Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.
Arrosage circulaire : permet le réglage de votre arrosage min. 30°, max 360° - Réglage de l'angle : pour arroser sous les arbres - Système clic - Pic de fixation : permet d'assurer le maintien de l'arroseur sur le sol
Caractéristiques et avantages
Angle de pulvérisation réglable
- Exemple: arrosage au pied d'un arbre
Pic de fixation robuste pour utilisation sur des sols accidentés ou en pente
- Robustesse garantie
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau de passage
|18,5 l/min
|Diamètre d’arrosage 2 bars
|≤ 25 m
|Diamètre d’arrosage 4 bars
|≤ 30 m
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|52 x 113 x 212