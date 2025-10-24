Raccords universels et connecteurs

Raccord et connecteurs - adaptés pour tous les besoins. Les raccords rapides Kärcher s’adaptent à tous les tuyaux d'arrosage, quel que soit leur diamètres - 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8") ou 19 mm (3/4"). Ces raccords universels sont ultra hermétiques et offrent une résistance exceptionnelle. Les raccords sont disponibles avec ou sans clapet anti retour (Aqua Stop). Le raccord universel Premium dispose en plus d’une bague de serrage en aluminium anodisé et de grips en plastique souple pour une manipulation encore plus aisée. Naturellement, les raccords Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles sur le marché.