Arrosage automatique

Systèmes d'arrosage pour l'irrigation des jardins – libre-service pour vos fleurs. Même si vous êtes en vacances ou sur la route, vous n'avez pas à vous soucier de votre jardin. Les systèmes d'arrosage automatique de Kärcher contrôlent l'arrosage des jardins exactement comme prévu, pour une irrigation ciblée et adaptée aux besoins. L'application vous tient informé de l'état actuel de l'arrosage de votre jardin à tout moment et vous pouvez facilement modifier vos paramètres de n'importe où, soit en utilisant votre display ou avec la commande vocale Alexa.