Vous trouverez ici la FAQ sur les produits Kärcher Smart Control

Les modèles K 4, K 5 et K 7 ont un mécanisme d'aspiration intégré et peuvent donc aspirer de l'eau provenant de sources d'eau alternatives. Pour cela, vous avez également besoin du tuyau d'aspiration avec filtre (réf. : 2.643-100.0).

Fixez le tuyau d'aspiration à l'appareil au niveau de l'alimentation en eau. Vous mettez l'autre extrémité dans le tonneau d'eau de pluie. Connectez le flexible haute pression à l'appareil. Avant d'allumer l'appareil, retirez la lance du pistolet. Appuyez sur le levier du pistolet pour qu'il soit ouvert et allumez maintenant votre appareil. De cette manière, l'air dans l'appareil peut facilement s'échapper et le nettoyeur haute pression commence à aspirer l'eau. L'appareil ne doit pas se trouver à plus de 0,5 m au-dessus du point de prélèvement.