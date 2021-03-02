Vous trouverez ici la FAQ sur les produits Kärcher Smart Control
Mise en service
Activez Bluetooth sur votre smartphone. Connectez le nettoyeur haute pression à l'alimentation électrique. Appuyez simultanément sur les boutons + et - de la poignée pistolet Smart Control jusqu'à ce que des symboles apparaissent sur l'écran de la poignée pistolet.
Activez le Bluetooth sur votre smartphone et appuyez sur le bouton moins de votre poignée pistolet pendant 10 secondes. Dès que le symbole Bluetooth sur la poignée pistolet cesse de clignoter et reste visible en permanence, la connexion est établie.
Application et connectivité
Puis-je contrôler « uniquement » le nettoyeur haute pression via l'application ou tous les appareils Kärcher ?
Non, le nettoyeur haute pression peut également être utilisé à partir de la poignée pistolet sans application.
Il n'existe pas de connexion à un assistant vocal pour les nettoyeurs haute pression.
Oui, un appareil peut être enregistré plusieurs fois, de sorte qu'il est disponible pour différents utilisateurs.
Le nettoyeur haute pression peut stocker un maximum de 5 appareils Bluetooth différents et s'y reconnecter automatiquement.
La connexion entre l'application et l'appareil se fait via Bluetooth. La connexion entre le pistolet et l'appareil se fait via une bande radio standard de 868 MHz.
Les symboles radio et Bluetooth sur l'écran du pistolet sont affichés en continu et ne clignotent pas.
Produit et matériel
Vous pouvez trouver le manuel d'utilisation joint dans la boîte de votre appareil ou en ligne sur kaercher.com.
Les modèles K 4, K 5 et K 7 ont un mécanisme d'aspiration intégré et peuvent donc aspirer de l'eau provenant de sources d'eau alternatives. Pour cela, vous avez également besoin du tuyau d'aspiration avec filtre (réf. : 2.643-100.0).
Fixez le tuyau d'aspiration à l'appareil au niveau de l'alimentation en eau. Vous mettez l'autre extrémité dans le tonneau d'eau de pluie. Connectez le flexible haute pression à l'appareil. Avant d'allumer l'appareil, retirez la lance du pistolet. Appuyez sur le levier du pistolet pour qu'il soit ouvert et allumez maintenant votre appareil. De cette manière, l'air dans l'appareil peut facilement s'échapper et le nettoyeur haute pression commence à aspirer l'eau. L'appareil ne doit pas se trouver à plus de 0,5 m au-dessus du point de prélèvement.
Non. Cette fonction est offerte par les appareils de la série Compact.
Oui, c'est possible. Il est conseillé de mettre un film étanche sous l'appareil avant le transport.
Les nettoyeurs haute pression Kärcher peuvent fonctionner avec une température d'entrée allant jusqu'à 40 °C.
L'appareil a besoin d'une « phase de préchauffage » pendant 30 secondes jusqu'à ce que le mode Boost soit disponible. Alternative : Veuillez vérifier la température de l'eau, le boost ne peut être déclenché que lorsque la température du moteur est basse.
Domaines d'application et conseils
Une pompe à commande électrique fonctionne dans un nettoyeur haute pression, ce qui augmente la pression de l'eau plusieurs fois - jusqu'à 195 bars. À cette pression, l'eau est acheminée à travers le tuyau haute pression vers une lance, où elle émerge sous la forme d'un jet pointu et concentré d'une buse et développe ainsi un énorme pouvoir de nettoyage. Si la poignée pistolet n'est pas utilisée, la pompe s'arrête automatiquement. Cela signifie que vous pouvez effectuer votre travail de nettoyage plus rapidement qu'avec les méthodes conventionnelles et avoir une faible consommation d'eau.
Selon le modèle, les nettoyeurs haute pression Kärcher à usage privé ont un débit compris entre 230 et 600 l / h (à titre de comparaison : Environ 3 500 litres d'eau s'écoulent à travers un tuyau d'arrosage toutes les heures.). Le nettoyeur haute pression est économique et respectueux de l'environnement.
Kärcher recommande une distance de l'objet à nettoyer entre 12 et 40 cm.
Vérifiez la connexion radio et Bluetooth sur l'écran du pistolet. Accoupler à nouveau le pistolet si l'un ou les deux symboles clignotent ou ne s'affichent pas.
Accessoires et détergents
Non, le détergent a un point d'ébullition bien supérieur à la température à laquelle l'agent de nettoyage est exposé lorsqu'il est utilisé et stocké comme prévu.
Vous trouverez des accessoires adaptés à votre appareil dans notre outil de recherche d'accessoires Kärcher sur kaercher.com, dans notre boutique en ligne ou dans le commerce spécialisé.
Les produits de nettoyage Kärcher ne sont pas agressifs envers l'environnement, les humains ou les animaux, mais nous déconseillons de boire le produit de nettoyage pur ou de l'eau qui a été mélangée avec du détergent.
Les agents de nettoyage Kärcher sont écologiques, biodégradables et spécialement développés pour nos produits. Nous ne pouvons pas garantir l'efficacité de nettoyage d'autres marques de détergents. N'utilisez jamais d'eau de Javel avec un nettoyeur haute pression.
Entretien et maintenance
2 batteries AAA sont nécessaires. Appuyez sur la glissière à droite et à gauche du couvercle du pistolet jusqu'à ce que le compartiment de la batterie s'ouvre.
Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les nettoyeurs haute pression Kärcher ne nécessitent aucun entretien.
Les pièces de rechange peuvent être achetées sur la page d'accueil de Kärcher ou auprès de revendeurs agréés.
Coupez l'appareil de l'alimentation en eau. Allumez l'appareil et appuyez sur le levier du pistolet jusqu'à ce que l’eau ne s’écoule plus de l'appareil. Éteignez l'appareil et rangez les accessoires, le tuyau haute pression et les câbles sur l'appareil. L'appareil doit être dans un endroit protégé de des fluctuations de température en hiver.
Le nettoyeur haute pression doit être rangé dans un endroit sec à l'abri du froid, par exemple dans un garage. Après le nettoyage, l'appareil doit être éteint et la pression d'eau supprimée de l'appareil en tirant sur le pistolet haute pression. Les lances, le flexible haute pression et les câbles doivent être rangés sur l'appareil.
Dévissez le raccord d'alimentation en eau de l'appareil à la main, retirez le crible avec une pince plate et nettoyez-le sous l'eau courante. Ensuite, insérez à nouveau le crible et vissez le raccord d'alimentation en eau.
Dépannage
En cas de défauts de matériaux et de fabrication, Kärcher accorde aux clients privés une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Une preuve d'achat est requise comme preuve de garantie. Veuillez noter que votre garantie sera annulée si vous utilisez votre appareil à des fins autres que celles prévues (par exemple, l'utilisation commerciale d'un appareil Home & Garden) et si vous ouvrez votre appareil ou effectuez des réparations vous-même.
Soumettez votre commande de réparation en ligne en quelques étapes seulement :
- Inscrivez-vous sur le > portail client myKärcher
- Remplissez la commande de réparation en ligne, nous avons besoin des informations suivantes de votre part :
- Les données de votre appareil
- Vos données de garantie : Dans le cas de réparations hors garantie, nous vous indiquerons immédiatement le prix de la réparation.
- Imprimez les documents de réparation et envoyez-les nous avec l'appareil défectueux. Vous avez le choix d'utiliser notre service de ramassage pratique ou de déposer le colis au magasin de colis GLS le plus proche.
Vous recevrez régulièrement des mises à jour de l'état de votre réparation sur le portail client myKärcher.
Vous pouvez également contacter l'un de nos distributeur :
Ceux-ci sont là pour vous dans toute la France - également dans votre région. Le distributeur peut inspecter votre appareil et vous donner des détails sur les frais de réparation. Les frais de réparation chez nos partenaires de service peuvent différer de notre prix fixe.
> Pour rechercher un distributeur,
Cochez « Home & Garden ».
> Plus d'informations et conditions de garantie
Vous trouverez le lien vers le portail de service Kärcher directement sous les FAQ.
Allumez l'appareil et déclenchez le pistolet, l'appareil doit démarrer. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond / est identique à la tension de la source de courant. Sinon, vérifiez si la fiche secteur n'est pas endommagée. Après une longue période d'utilisation, le moteur peut surchauffer et éventuellement nécessiter une phase de refroidissement de 60 minutes.
Chute de tension due à un réseau électrique faible ou à l'utilisation d'un câble de rallonge. Solution : lors de la mise sous tension, appuyer tout d'abord sur le levier du pistolet haute pression, puis mettre l'appareil sous tension.
Ce problème peut avoir 4 raisons :
- L'appareil est alimenté avec trop peu d'eau : Dans ce cas, vérifiez l'alimentation en eau.
- Le filtre à eau est encrassé : Nettoyez le filtre à eau.
- Présence d'air dans l'appareil : pour cela, allumez l'appareil sans lance connectée pendant 2 minutes maximum, appuyez sur le pistolet haute pression et attendez que de l'eau sorte du pistolet haute pression sans bulles. Ensuite, remettre la lance.
- En mode aspiration, respectez la hauteur d'aspiration max. (voir chapitre Caractéristiques techniques) dans le manuel d'utilisation.
Débranchez la lance du pistolet et rincez-la à l'eau du robinet; de l’encrassement peut s'être accumulée. Vous pouvez également nettoyer la buse de la lance avec une aiguille fine.
Une faible fuite de l'appareil est purement technique. En cas de forte fuite, commissionner le Service après-vente autorisé.
Veuillez vérifier l'état de charge des batteries. Vous pouvez également effectuer à nouveau le couplage avec le nettoyeur haute pression, voir FAQ « Comment coupler mon pistolet avec l'appareil ».
Débranchez l'appareil du secteur pendant au moins 60 secondes, puis redémarrez le processus de couplage sur le pistolet, voir FAQ « Comment coupler mon pistolet avec l'appareil ».
Vérifiez que l'eau que vous utilisez est propre et que le nettoyeur haute pression reçoit suffisamment d'eau. Alternativement, vous pouvez également vérifier si le filtre à eau installé n'est pas obstrué.
Retirez, nettoyez et remontez les roues. Si cela n'aide pas, vérifiez si une partie du support de la roue est cassée.
Vérifiez que la batterie du pistolet est vide. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter l'assistance.
Éteignez immédiatement l'appareil et contactez l'assistance.
Éteignez l'appareil et contactez l'assistance.
Avec K 2 et K 3, la poignée télescopique peut être insérée simplement. Pour K 4, K 5 et K 7, veuillez contacter l’assistance.
Tournez la lance Multi Jet 3-en-1 sur la buse de détergent « MIX ». Vérifiez également si l'ouverture de la bouteille de détergent Plug ‘n’ Clean est positionnée vers le bas, dans le raccordement du détergent.
