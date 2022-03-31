Accessoires pour aspirateurs eau et poussières
Kärcher propose une vaste gamme d'accessoires utiles pour l'utilisation quotidienne ainsi que pour les applications spéciales. L'éventail des accessoires va du suceur d'aspiration adéquat jusqu'aux systèmes de filtration spécifiques en passant par le flexible adapté. Pour les aspirateurs eau et poussières sans fil, différentes tailles de batterie et différents chargeurs sont disponibles. Associés à ce vaste choix d'accessoires, les aspirateurs eau et poussières Kärcher filaires ou fonctionnant sur batterie offrent la bonne configuration pour toutes les tâches de nettoyage, garantissant ainsi d'excellents résultats de nettoyage et un confort d'utilisation élevé.
Pour une aspiration d'eau et de poussières encore plus polyvalente : les accessoires d'origine Kärcher pour les modèles WD
Qu'il s'agisse des espaces étroits dans l'habitacle, du raccordement d'outils électroportatifs ou de la collecte de poussières de perçage . ce n'est qu'en combinaison avec les accessoires adéquats que les aspirateurs eau et poussières peuvent montrer toute l'étendue de leur multifonctionnalité et venir à bout de toutes les saletés. Les accessoires ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. En association avec les appareils, ils déploient une efficacité de nettoyage insoupçonnée et augmentent les possibilités d'utilisation.
Filtres
Les filtres à cartouche et les filtres plissés plats de Kärcher s'illustrent par leur grande surface filtrante concentrée dans un espace minimal et sont faciles à remplacer. Pour ses nouveaux aspirateurs eau et poussières, Kärcher propose dorénavant à la place des sacs filtrants papier des sachets filtres en non-tissé qui présentent des atouts supplémentaires : ils sont plus résistants à la déchirure et offrent un meilleur taux de séparation.
L'outil de recherche de filtre intégré ici indique de manière extrêmement simple les sacs filtrants et les filtres compatibles avec les différents appareils. À l'aide de la référence de l'appareil qui figure sur la plaque signalétique, il est très facile de déterminer le sac filtrant et le filtre adaptés.
Quel filtre et quel sac filtrant sont compatibles avec quel aspirateur eau et poussières ?
Kits d'accessoires
Particulièrement pratiques et polyvalents : les kits d'accessoires Kärcher comprennent divers suceurs et permettent ainsi de résoudre rapidement et facilement une grande variété de problématiques de nettoyage. Le kit de nettoyage pour habitacle permet par exemple un nettoyage intérieur complet des véhicules.
Suceurs
Les suceurs spécialement développés à cet effet garantissent également des résultats de nettoyage parfaits : le suceur pour sol commutable assure par exemple un ramassage rapide et intégral des saletés, qu'elles soient sèches ou humides, fines ou grossières.
Applications spéciales
Des problématiques spécifiques nécessitent des solutions spécifiques : le collecteur de poussières de perçage Kärcher permet par exemple de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les murs et plafonds courants en aspirant les poussières de perçage directement au niveau du trou percé.
Accessoires pour aspirateurs eau et poussières sans fil
Une liberté sans limites : grâce aux batteries interchangeables et aux chargeurs rapides de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V ou 36 V, les aspirateurs eau et poussières sans fil sont toujours opérationnels, même sans prise électrique à proximité.
Et pour encore plus de flexibilité, les batteries peuvent également être utilisées dans d'autres appareils de la plateforme de batterie respective Kärcher Battery Power 18 V ou 36 V.