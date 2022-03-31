Accessoires pour aspirateurs eau et poussières

Filtres

Les filtres à cartouche et les filtres plissés plats de Kärcher s'illustrent par leur grande surface filtrante concentrée dans un espace minimal et sont faciles à remplacer. Pour ses nouveaux aspirateurs eau et poussières, Kärcher propose dorénavant à la place des sacs filtrants papier des sachets filtres en non-tissé qui présentent des atouts supplémentaires : ils sont plus résistants à la déchirure et offrent un meilleur taux de séparation.

L'outil de recherche de filtre intégré ici indique de manière extrêmement simple les sacs filtrants et les filtres compatibles avec les différents appareils. À l'aide de la référence de l'appareil qui figure sur la plaque signalétique, il est très facile de déterminer le sac filtrant et le filtre adaptés.