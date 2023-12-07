Comment choisir son aspirateur eau et poussières ?
Quels sont vos besoins ?
Fréquence d'utilisation
Vous souhaitez aspirer de manière occasionnelle, régulière ou intensive ? Découvrez les produits adaptés.
Type d'aspiration
Vous voulez nettoyer votre voiture, votre atelier de bricolage, votre maison ou votre jardin ? Découvrez les aspirateurs adaptés.
Besoins spécifiques
Vous n'avez pas de prise de courant à proximité ? Vous voulez y brancher d'autres outils ? Découvrez les machines adaptées.
Aspirer de la poussière fine
Vous souhaitez aspirer du plâtre ou les cendres froides de votre cheminée ? Découvrez les appareils adaptés.
Quelle est la fréquence d’utilisation de votre aspirateur ?
Si vous utilisez l'aspirateur une fois par mois ou de manière occasionnelle :
Pour un usage occasionnel, le WD 2 et le WD 3 offrent un rapport encombrement / puissance d’aspiration adapté.
Si vous recherchez un modèle polyvalent pour une utilisation plus régulière :
Pour une utilisation plus régulière, les WD 3 et WD 4 permettent d’aspirer plus de volume, et délivrent une puissance d’aspiration plus adaptée.
Si vous avez besoin d'un aspirateur pour une utilisation intensive :
Les WD 5 et WD 6 sont taillés pour des travaux de bricolage plus importants et fréquents.
Que souhaitez-vous aspirer avec votre aspirateur ?
Si vous avez besoin d'aspirer de gros résidus ou de grosses quantités de poussières :
Privilégiez les WD 5 et WD 6 qui vous offriront respectivement une taille de cuve de 25 L et de 30 L.
Si vous avez souvent besoin d’aspirer des liquides :
Les WD 5 et 6 possèdent un bouchon de vidange qui permet de vider la cuve plus rapidement sans avoir à la porter.
Vous souhaitez nettoyer votre voiture ?
Pour le nettoyage des voitures, vous pouvez utiliser les modèles WD 2 et WD 3 ou encore nos aspirateurs eau et poussières WD sur batterie. Nos appareils peuvent être équipés de différents accessoires parfaitement adaptés aux voitures pour faciliter le nettoyage des tapis, des sièges et des recoins plus difficiles d'accès.
Vous souhaitez aspirer votre atelier de bricolage ou votre garage à la suite de travaux ?
Pour les travaux de rénovation, nos WD 5 et WD 6 sont recommandés. Ils disposent d'une grande capacité de cuve, d'une fonction de soufflerie, de décolmatage du filtre ainsi que d’une prise d’asservissement pour pouvoir brancher des outils dessus. Vous bénéficiez ainsi des meilleures performances d’aspiration pour vos travaux.
Vous avez besoin d’aspirer dans votre jardin ou à l’extérieur ?
Si vous cherchez à utiliser un aspirateur eau et poussières dans votre jardin ou à l'extérieur, tous nos modèles sont adaptés puisqu’ils bénéficient tous d’une fonction de soufflerie intégrée permettant de rassembler les saletés. De plus, ils peuvent être équipés d'accessoires spécifiques pour le nettoyage des surfaces extérieures, vous offrant ainsi une polyvalence maximale.
Par ailleurs, nos modèles sur batterie vous permettent une autonomie maximale.
Vous souhaitez aspirer votre intérieur avec votre aspirateur eau et poussières ?
Il est tout à fait possible d’utiliser votre aspirateur eau et poussières pour le nettoyage de votre intérieur. Nos modèles WD 2 et WD 3 sont vivement recommandés puisqu’ils sont compacts et pratiques d’utilisation. De plus, ces modèles peuvent être équipés d'accessoires spéciaux pour le nettoyage approfondi de votre maison, offrant ainsi une solution complète pour vos besoins de nettoyage intérieur.
Vous avez des besoins spécifiques ?
Vous n’avez pas de prise de courant à proximité et vous avez donc besoin d’un usage sans fil ?
Pour un usage en toute liberté, nos aspirateurs eau et poussières sur batterie comme le WD 1 Compact , WD 2 ou WD 3 sans fil sont parfaits pour une utilisation en toute autonomie.
Vous avez besoin de déplacer rapidement des saletés ou de les rassembler à un même endroit ?
Nos aspirateurs eau et poussières disposent tous d’une fonction de soufflerie qui permet de rassembler les saletés.
Vous n’avez pas beaucoup de places pour ranger votre aspirateur et vous cherchez donc un produit compact et maniable ?
Le WD 2 est le modèle compact et léger pour un transport et un stockage facile tandis que le WD 3 est très maniable pour une utilisation pratique.
Vous souhaitez brancher d’autres outils directement dessus comme une perceuse par exemple ?
Nos appareils qui ont la lettre P dans leur dénomination possèdent une prise d’asservissement qui permet de brancher votre outil électroportatif directement sur l’aspirateur.
Voici un exemple de modèle qui propose la prise d’asservissement : WD 3 P V-19/4/20.
Vous avez besoin d’aspirer de la poussière fine comme des cendres ou du plâtre ?
Vous souhaitez aspirer du plâtre ?
Nos aspirateurs eau et poussières classiques ne sont pas adaptés pour l’aspiration du plâtre. En revanche, nos aspirateurs cendres et poussières comme l’AD 2 ou l’AD 4 sont parfaitement adaptés pour garantir le plus haut niveau de sécurité.
Vous souhaitez aspirer les cendres froides de votre cheminée ou de votre barbecue ?
Nos aspirateurs eau et poussières classiques ne sont pas adaptés pour l’aspiration des cendres froides des cheminées ou des barbecues. En revanche, nos aspirateurs cendres et poussières comme l’AD 2 ou l’AD 4 sont parfaitement adaptés pour garantir le plus haut niveau de sécurité. Vous pouvez compter sur eux pour des résultats satisfaisants et une expérience de nettoyage sans tracas.