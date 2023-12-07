Comment choisir son aspirateur eau et poussières ?

Si vous avez besoin d'aspirer de gros résidus ou de grosses quantités de poussières :

Privilégiez les WD 5 et WD 6 qui vous offriront respectivement une taille de cuve de 25 L et de 30 L.



Si vous avez souvent besoin d’aspirer des liquides :

Les WD 5 et 6 possèdent un bouchon de vidange qui permet de vider la cuve plus rapidement sans avoir à la porter.



Vous souhaitez nettoyer votre voiture ?

Pour le nettoyage des voitures, vous pouvez utiliser les modèles WD 2 et WD 3 ou encore nos aspirateurs eau et poussières WD sur batterie. Nos appareils peuvent être équipés de différents accessoires parfaitement adaptés aux voitures pour faciliter le nettoyage des tapis, des sièges et des recoins plus difficiles d'accès.



Vous souhaitez aspirer votre atelier de bricolage ou votre garage à la suite de travaux ?

Pour les travaux de rénovation, nos WD 5 et WD 6 sont recommandés. Ils disposent d'une grande capacité de cuve, d'une fonction de soufflerie, de décolmatage du filtre ainsi que d’une prise d’asservissement pour pouvoir brancher des outils dessus. Vous bénéficiez ainsi des meilleures performances d’aspiration pour vos travaux.



Vous avez besoin d’aspirer dans votre jardin ou à l’extérieur ?

Si vous cherchez à utiliser un aspirateur eau et poussières dans votre jardin ou à l'extérieur, tous nos modèles sont adaptés puisqu’ils bénéficient tous d’une fonction de soufflerie intégrée permettant de rassembler les saletés. De plus, ils peuvent être équipés d'accessoires spécifiques pour le nettoyage des surfaces extérieures, vous offrant ainsi une polyvalence maximale.

Par ailleurs, nos modèles sur batterie vous permettent une autonomie maximale.



Vous souhaitez aspirer votre intérieur avec votre aspirateur eau et poussières ?

Il est tout à fait possible d’utiliser votre aspirateur eau et poussières pour le nettoyage de votre intérieur. Nos modèles WD 2 et WD 3 sont vivement recommandés puisqu’ils sont compacts et pratiques d’utilisation. De plus, ces modèles peuvent être équipés d'accessoires spéciaux pour le nettoyage approfondi de votre maison, offrant ainsi une solution complète pour vos besoins de nettoyage intérieur.