Trouver la pompe adéquate

Les pompes maison et jardin de Kärcher acheminent l’eau souterraine et de pluie stockée dans des fûts, des citernes et des puits là où elle est nécessaire, avec une pression suffisante. Vous pouvez utiliser cette eau pour alimenter vos toilettes et votre lave-linge, mais également pour arroser votre jardin tout en préservant les ressources et votre budget. Les pompes immergées permettent quant à elles d’évacuer l’eau indésirable ou devenue inutile. Ces pompes durables et robustes vous aident à sécher rapidement et efficacement votre piscine avant le nettoyage de printemps ou votre cave après une inondation.

Pompes maison et jardin:

Les puissantes pompes Kärcher sont particulièrement adaptées pour arroser le jardin à partir d’eau issue de sources alternatives, par exemple de citernes ou de collecteurs d’eau de pluie. L’interrupteur au pied, très pratique, offre un grand confort d’utilisation. Le fusible thermique de la pompe de jardin BP 4 Garden la préserve de toute surchauffe, pour plus de sécurité et une longue durée de vie.

Que vous les utilisiez pour arroser le jardin ou alimenter en eau votre lave-linge ou vos toilettes, les pompes Kärcher sont idéales pour exploiter des sources d’eau alternatives et offrent une longue durée de vie. Elles s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction des besoins en eau. Les pompes multicellulaires sont encore plus puissantes et silencieuses. À rendement identique, elles sollicitent

moins le moteur que les pompes de jardin jet classiques, réduisant ainsi leur consommation d’énergie de près de 30 %. Les modèles eco!ogic sont encore plus économiques grâce à leur fonction de veille 0 watt.

Grâce à la pompe vide-fûts innovante Kärcher et son interrupteur marche/arrêt intégré au niveau du support de fût, vous pouvez arroser confortablement et efficacement votre jardin avec de l’eau de pluie riche en nutriment, tout en économisant de l’argent. Ses avantages sautent aux yeux : plus d’arrosoirs lourds à soulever, plus besoin de la précieuse eau potable. Et votre facture d’eau diminue sensiblement.

Grâce aux pompes immergées en acier inoxydable compactes et polyvalentes de Kärcher, vous pouvez recourir à des sources d’eau alternatives, comme des citernes ou des puits, pour arroser votre jardin dans le respect de l’environnement. Leur système hydraulique multicellulaire puise l’eau de pluie, de fontaine, des nappes phréatiques ou de source et la diffuse à la pression suffisante.