Pompes maison et jardin
Les pompes Maison et Jardin de Kärcher offrent une solution idéale pour fournir de l'eau dans la maison et au jardin, quelle que soit la source d'eau que vous souhaitez exploiter.
Les pompes Jardin de Kärcher sont idéals pour un arrosage économique et précis. Les pompes Maison et Jardin sont également idéales pour fournir de l'eau à toute la maison de manière économique. Elles s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction des besoin en eau. Reliées à une citerne, elles peuvent alimenter le lave-linge ou les toilettes, tout en assurant l'arrosage du jardin grâce à une pression de service constante. Les pompes multicellulaires sont extrêmement performantes et efficaces, mais aussi particulièrement silencieuses car, à rendement identique, elles sollicitent moins le moteur que les pompes jardin jet classiques. Ce qui réduit également leur consommation d'énergie de près de 30%. De plus, les modèles eco!ogic sont encore plus économes, grâce à leur fonction de veille 0Watts. La pompe vide-fût, les pompes immergées se plongent directement dans l'eau. Le système hydraulique multicellulaire des pompes immergées leur assure de diffuser l'eau avec une pression suffisante.
Types de pompes d'arrosage
Toutes les pompes s'illustrent par leur débit performant et leur consommation favorisant l'efficacité énergétique, leurs dispositifs de sécurité efficaces et leur facilité d'utilisation. Grâce à des filtres, elles conviennent également aux eaux chargées et sont, selon l'utilisation, dotées d'une sécurité manque d'eau, d'une protection contre les surtensions et contre les surchauffes. Les pompes maison et jardin disposent d'une pédale Marche/Arrêt pratique ; dans le cas des pompes pour citerne et des pompes immergées, la commande se trouve à hauteur de l'utilisateur debout.
Pompes maison et jardin
Que ce soit pour l'arrosage du jardin ou bien pour l'alimentation du lave-linge ou des toilettes, les pompes maison et jardin durables, silencieuses et intelligentes de la gamme BP Home & Garden offrent un confort accru grâce à leur fonction Marche/Arrêt automatique selon les besoins en eau. Elles sont également qualifiées de surpresseurs automatiques. En fonction des besoins, ces pompes à plusieurs étages assurent la puissance, l'efficacité et le fonctionnement silencieux nécessaires. À débit égal, elles nécessitent moins de puissance du moteur par rapport aux pompes à jet classiques, avec des économies d'énergie d'env. 30 %. Par ailleurs, la pression de service constante des pompes assure aussi un arrosage fiable du jardin.
Pompes de jardin
Les puissantes pompes de la gamme BP Garden de Kärcher sont parfaites pour le transport d'eau à partir de sources d'eau alternatives telles que les citernes ou les récupérateurs d'eau de pluie. Pour un confort optimal, elles sont équipées d'une pédale pratique. Ces pompes de jardin se caractérisent par une puissance supérieure qui permet même de raccorder des arroseurs au jardin.
Surpresseurs domestiques
Fidèles à la qualité Kärcher éprouvée, les puissantes surpresseurs domestiques de la gamme BP Home transportent de façon entièrement automatique l'eau à partir de sources alternatives comme les puits ou les citernes pour vous fournir une eau sanitaire à moindre coût pour le lave-linge, la chasse d'eau ou autre. Particulièrement pratique : les surpresseurs domestiques se mettent en route et se coupent automatiquement en fonction des besoins et sont munies d'un réservoir de compensation de pression intégré.
Pompes pour récupérateur d'eau de pluie
La pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP Barrel avec bouton Marche/Arrêt intégré à la fixation sur le bord de la cuve permet un arrosage pratique, efficace et abordable des jardins à l'eau de pluie. Les avantages sont évidents : plus de lourds arrosoirs à soulever. Plus besoin d'utiliser votre précieuse eau potable. Finies les factures d'eau inutilement élevées. Le modèle sur batterie n'a même pas besoin de prise électrique sur place.
Pompes pour citerne et pompes immergées
À l'aide des pompes immergées durables en acier inoxydable de la gamme d'appareils BP Deep Well, il devient possible d'exploiter des sources d'eau telles que les citernes, les puits profonds et les réservoirs à eau. La pompe s'installe directement dans l'eau et est protégée par un préfiltre. Leurs dimensions compactes et leur pression de service élevée, fournie par un système hydraulique à plusieurs étages, font de ces pompes la solution idéale pour les puits profonds étroits. Équipées d'un pressostat avec protection contre les surcharges et d'un câble d'alimentation particulièrement long, les pompes peuvent également être utilisées pour l'alimentation en eau domestique.
La pompe pour citerne BP Cistern s'utilise pour les citernes, les cuves ou les puits de grand diamètre au jardin. Elle est principalement destinée à l'arrosage du jardin.
Zone d'application
Trouver la pompe adéquate
Les pompes maison et jardin de Kärcher acheminent l’eau souterraine et de pluie stockée dans des fûts, des citernes et des puits là où elle est nécessaire, avec une pression suffisante. Vous pouvez utiliser cette eau pour alimenter vos toilettes et votre lave-linge, mais également pour arroser votre jardin tout en préservant les ressources et votre budget. Les pompes immergées permettent quant à elles d’évacuer l’eau indésirable ou devenue inutile. Ces pompes durables et robustes vous aident à sécher rapidement et efficacement votre piscine avant le nettoyage de printemps ou votre cave après une inondation.
Pompes maison et jardin:
Les puissantes pompes Kärcher sont particulièrement adaptées pour arroser le jardin à partir d’eau issue de sources alternatives, par exemple de citernes ou de collecteurs d’eau de pluie. L’interrupteur au pied, très pratique, offre un grand confort d’utilisation. Le fusible thermique de la pompe de jardin BP 4 Garden la préserve de toute surchauffe, pour plus de sécurité et une longue durée de vie.
Que vous les utilisiez pour arroser le jardin ou alimenter en eau votre lave-linge ou vos toilettes, les pompes Kärcher sont idéales pour exploiter des sources d’eau alternatives et offrent une longue durée de vie. Elles s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction des besoins en eau. Les pompes multicellulaires sont encore plus puissantes et silencieuses. À rendement identique, elles sollicitent
moins le moteur que les pompes de jardin jet classiques, réduisant ainsi leur consommation d’énergie de près de 30 %. Les modèles eco!ogic sont encore plus économiques grâce à leur fonction de veille 0 watt.
Grâce à la pompe vide-fûts innovante Kärcher et son interrupteur marche/arrêt intégré au niveau du support de fût, vous pouvez arroser confortablement et efficacement votre jardin avec de l’eau de pluie riche en nutriment, tout en économisant de l’argent. Ses avantages sautent aux yeux : plus d’arrosoirs lourds à soulever, plus besoin de la précieuse eau potable. Et votre facture d’eau diminue sensiblement.
Grâce aux pompes immergées en acier inoxydable compactes et polyvalentes de Kärcher, vous pouvez recourir à des sources d’eau alternatives, comme des citernes ou des puits, pour arroser votre jardin dans le respect de l’environnement. Leur système hydraulique multicellulaire puise l’eau de pluie, de fontaine, des nappes phréatiques ou de source et la diffuse à la pression suffisante.
Pompe pour récupérateur d'eau de pluie à batterie
Arrosage pratique et économique : grâce à la flexibilité de la pompe pour récupérateur d'eau de pluie à batterie, vous pouvez utiliser l'eau de pluie récupérée en tout confort, sans raccordement d'eau ni prise électrique séparés.
Vidéos
Pompes pour récupérateur d'eau de pluie
BP 6.000 Garden
FAQ sur les pompes maison et jardin génératrices de pression
Nos pompes génératrices de pression couvrent une plage de puissance du moteur comprise entre 400 et 1 150 watts : mais quelle pompe de jardin acheter ? Peu importe le nombre d'appareils que vous souhaitez raccorder dans la maison ou au jardin, Kärcher propose des modèles adaptés à tous les besoins. Vous trouverez ici les réponses de nos experts Kärcher.
Accessoires
Que ce soit côté aspiration ou côté refoulement, les accessoires de qualité compatibles et combinables individuellement de Kärcher permettent une mise en service rapide, simple et sûre des pompes. Le principe d'étanchéité radiale des accessoires PerfectConnect permet un montage très simple et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille.
Polyvalents et sûrs
Les flexibles d'aspiration BP prélèvent l'eau partout, que ce soit dans des tuyaux PE ou directement à partir de « sources d'eau libres » comme un récupérateur d'eau de pluie.
Raccordement optimal
Les adaptateurs et les raccords de Kärcher assurent un raccordement facile et sûr des flexibles à la pompe correspondante.
Protection optimale
Les filtres protègent les pompes de l'encrassement et des obstructions, pour un fonctionnement sans entrave. Kärcher propose des filtres adaptés à toutes les utilisations.
Équipement parfait
De la protection contre la marche à sec au pressostat électronique, les accessoires adéquats vous garantissent une utilisation pratique et sûre.
Les accessoires adaptés à votre pompe sont disponibles directement sur la page du produit.
Calcul de la puissance de la pompe
Voici comment trouver la pompe adéquate :
1. Tracez la courbe de fonction correspondant au flexible utilisé (1/2" ou 3/4") dans le diagramme avec les courbes caractéristiques des pompes. Commencez à la hauteur de refoulement souhaitée pour votre utilisation (dans le diagramme donné à titre d'exemple : 5 m).
2. Définissez la valeur de consommation de votre utilisation (dans notre exemple : 1 000 l/h à 2 bar). Afin de déterminer le point de fonctionnement pour cette utilisation, définissez tout d'abord le point de départ pour la valeur de consommation sur la courbe de fonction du flexible utilisé (voir les points de départ dans l'exemple).
3. Convertissez ensuite la pression de service correspondant à votre utilisation en hauteur de refoulement (1 bar = 10 m). Additionnez la hauteur de refoulement à votre point de départ et marquez le point de fonctionnement obtenu pour votre utilisation.
La courbe caractéristique de la pompe au-dessus du point de fonctionnement vous indique la pompe idéale pour votre utilisation. Dans notre exemple, la pompe BP 3 Home & Garden conviendrait idéalement pour un flexible 3/4" tandis que la pompe BP 5 Home & Garden conviendrait pour un flexible 1/2". Pour bénéficier d'une plus grande réserve de puissance, optez toujours pour la taille de pompe juste au-dessus.
À chaque consommateur/utilisation correspond un point de fonctionnement spécifique. Pour le déterminer, voici quelques exemples à titre d'orientation (les données varient selon la hauteur de refoulement, la section de la conduite/du flexible) :
- Arroseur : env. 1 000 l/h à 2 bar (hauteur de refoulement de 20 m)
- Pistolet : env. 750 l/h à 2 bar (hauteur de refoulement de 20 m)
- Chasse d'eau : env. 400 l/h à une pression minimale de 0,5 bar (de préférence 1 bar [hauteur de refoulement de 10 m])
- Lave-linge : env. 800 l/h à une pression minimale de 0,5 bar (de préférence 1 bar [hauteur de refoulement de 10 m])
BP Home & Garden
BP Garden
BP Home
BP Deep Well
BP Barrel
BP Cistern
BP Battery
Extension de garantie
Bénéficiez de l'extension de garantie sur vos pompes BP Garden, BP Home, BP Home & Garden ainsi que SP Dirt, SP Dual et SP Flat de 5 ans (2ans garantie légale + 3 ans garantie commerciale promotionnelle).