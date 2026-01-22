Autres solutions de nettoyage
Monobrosses et polisseuses pour le décapage, le nettoyage et l'entretien des sols souples et durs. Des solutions plus spécifiques pour le nettoyage des escaliers, contre-marches et escalators.
Monobrosses
Quel que soit votre besoin, Kärcher vous propose la monobrosse adaptée pour nettoyer les surfaces dures et les revêtements textiles.
Polisseuses
Les polisseuses Kärcher font briller les sols. A batteries, elles peuvent être utilisées pendant les heures de bureau.
Autolaveuses escalator
Avec les autolaveuses Kärcher pour escalators, vous obtenez rapidement d'excellents résultats. Il n'est pas nécessaire de mettre les escalators hors service pour les nettoyer.