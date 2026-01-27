SC 1 Upright
Léger, fin et au design autoportant : le modèle d'entrée de gamme est opérationnel en seulement trente secondes pour un nettoyage en profondeur à la vapeur.
La vapeur hygiénique pour lutter contre la saleté : le Kärcher SC 1 Upright nettoie sans effort et en toute simplicité les sols durs vitrifiés. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % de tous virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures. Il suffit de le mettre en marche et c'est parti : le nettoyeur vapeur est chaud et opérationnel en seulement trente secondes. Le réservoir d'eau propre se retire facilement pour faire l'appoint. Sa longue durée de vie est garantie par une cartouche de détartrage dans l'appareil. Pratique : le changement de serpillière sur la buse de sol se fait sans contact avec la saleté grâce à une fixation à bandes autoagrippantes. Il suffit de placer le pied sur la languette de la serpillière de sol et de tirer l'appareil vers le haut. Le stockage du nettoyeur vapeur est également très pratique : cet appareil léger tient debout tout seul.
Caractéristiques et avantages
Design ultra-mince et tête de nettoyage des sols à articulation pivotante
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégrée
- Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement adoucie.
- Le réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail.
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,9 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|30
|Puissance de chauffe (W)
|1300
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|0,2
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,1
|Poids avec emballage (kg)
|3,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur minimum de prolongation de la durée de vie du produit, basé sur des tests internes avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH.
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix Large: 2 Pièce(s)
- Brosse de sol: EasyFix Large
Équipement
- Soupape de sécurité
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
- Sols durs
Trouver des pièces détachées d'origine SC 1 Upright
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.