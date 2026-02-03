SC 2 Upright EasyFix
Le SC 2 Upright EasyFix est le balai vapeur d'entrée de gamme, petit, léger et prêt à l'emploi en trente secondes pour un nettoyage hygiénique à la vapeur de tous vos sols.
La vapeur contre la saleté : le balai vapeur SC 2 Upright EasyFix de Kärcher nettoie tous les sols durs vitrifiés, même ceux en bois. La quantité de vapeur peut être ajustée sur deux niveaux prédéfinis en fonction de votre type de sol ou de la saleté. Le nettoyage en profondeur avec le balai vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures. Le balai vapeur préchauffe en un clin d'œil et est prêt à l'emploi en 30 secondes ! Grâce à son réservoir d'eau propre remplissable et amovible, le balai peut être rempli en continu pour une utilisation ininterrompue. La durée de vie de l'appareil est prolongée grâce à la cartouche de détartrage intégrée. L'état de fonctionnement de l'appareil est indiqué par les codes couleurs des LED sur la poignée. Les serpillières de sol Kärcher se fixent sur la buse de sol EasyFix à l'aide d'un système de bandes autoagrippantes et le remplacement se fait sans entrer en contact avec la saleté grâce à la languette intégrée.
Caractéristiques et avantages
Réglage de la quantité de vapeur sur 2 niveaux prédéfinis pour le nettoyage de diverses surfacesPossibilité de sélection entre les symboles de revêtement de sol bois ou carrelage pour appliquer la quantité de vapeur idéale.
Design ultra-mince et tête de nettoyage des sols à articulation pivotanteNettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeGrâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil. Le réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail.
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Buse de sol EasyFix avec articulation flexible et fixation autoagrippante de la serpillière
- Résultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,9 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 50
|Puissance de chauffe (W)
|1600
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|0,4
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,5
|Poids avec emballage (kg)
|4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur minimum de prolongation de la durée de vie du produit, basé sur des tests internes avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH.
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Brosse de sol: EasyFix
Équipement
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
Domaines d'utilisation
- Sols durs
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.