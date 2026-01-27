SC 2 EasyFix
Le SC 2 EasyFix est le nettoyeur vapeur entrée de gamme idéal pour le nettoyage à la vapeur des surfaces dures, sans produits chimiques. Pour une propreté impeccable de vos intérieurs.
Le nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix est facile et intuitif à utiliser. Cet appareil offre une régulation de la vapeur sur deux niveaux afin d'adapter l'intensité de la vapeur à la surface et au niveau de saleté. Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur à vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999% des virus¹⁾ et 99,99% de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ des surfaces dures typiques de la maison. Le SC 2 EasyFix nettoie toutes vos surfaces dures : meubles de salle de bain, plaques de cuisson, robinetteries, surfaces vitrées, carrelage... La buse de sol EasyFix est fournie avec l'appareil ce qui vous permet de nettoyer tous vos sols et ainsi d'éliminer toutes les traces, même les plus tenaces. Ainsi, vous pouvez nettoyer toutes ces surfaces sans le moindre produit chimique. Le nettoyage à la vapeur permet d'éliminer les graisses et les salissures du quotidien de manière totalement hygiénique. Les accessoires fournis avec l'appareil peuvent se ranger très simplement au-dessus de l'appareil et le nettoyeur dispose d'une position parking pour la buse de sol. La serpillière peut être fixée très rapidement et facilement à l'appareil et dispose d'une languette pour la retirer sansentrer en contact direct avec la saleté. Le SC 2 EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).
Caractéristiques et avantages
Rangement des accessoires et position parkingRangement facile des accessoires et de la buse de sol en cas d'interruption du travail.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Sécurité enfantsLa sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Serpillière et bonnette pour buse à main
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1500
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,2
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|6,5
|Contenance de chaudière (l)
|1
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,9
|Poids avec emballage (kg)
|4,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
