SC 3 Upright EasyFix
Nettoyage en profondeur des sols : le balai vapeur haut de gamme SC 3 Upright, facile d'utilisation, élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾.
Le balai vapeur SC 3 Upright assure une propreté en profondeur sur tous les sols durs, et ce, en toute simplicité, avec une facilité d'utilisation ultime : la vapeur s'ajuste en fonction de la surface à l'aide de 3 niveaux préréglés. Le préchauffage du modèle haut de gamme ne prend que quelques secondes. Grâce au réservoir d'eau propre remplissable à tout moment, muni d'une cartouche de détartrage, ce balai vapeur est opérationnel en un clin d'œil. L'état de fonctionnement actuel est indiqué par des codes couleurs sur le bandeau LED. Le nettoyage en profondeur avec cet appareil élimine jusqu'à 99,999 % de tous les virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures de la maison. Grâce à la buse de sol EasyFix et aux serpillières de haute qualité, l'efficacité de nettoyage du SC 3 Upright est nettement supérieure à celle des méthodes traditionnelles. Pratique : le changement de serpillière se fait sans contact avec la saleté grâce à une fixation velcros. Il suffit de placer le pied sur la languette et de retirer l'appareil vers le haut. Pour les amateurs de moelleux : l'adaptateur moquette permet également de rafraîchir les moquettes.
Caractéristiques et avantages
Réglage de la quantité de vapeur prédéfini selon 3 niveaux pour le nettoyage de diverses surfacesPossibilité de choisir le type de sol (bois, carrelage, moquette) pour une quantité de vapeur optimale.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil.
Temps de chauffage courtAvec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Le bandeau LED sur la poignée signale la montée en température et indique si l'appareil est prêt à l'emploi.
- Utilisation simple grâce à l'indication permanente de l'état de fonctionnement de l'appareil.
- Si les voyants clignotent en rouge, cela indique que l'appareil est en cours de préchauffage. Lorsqu'ils sont allumés en vert, cela signifie que l'appareil est prêt à l'emploi.
Buse de sol EasyFix avec articulation flexible et fixation autoagrippante de la serpillière
- Résultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace, grâce à l’articulation flexible de la buse assurant un contact intégral avec le sol quelle que soit la taille de l’utilisateur.
Réglage intelligent de la dureté de l'eau
- Possibilité de régler individuellement la dureté de l'eau de douce à très dure.
- Longue durée de vie de l'appareil grâce à une protection optimale contre la calcification.
Adaptateur moquette pour rafraîchir les moquettes
- L'adaptateur moquette permet de rafraîchir moquettes et tapis simplement et sans effort.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,9 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 60
|Puissance de chauffe (W)
|1600
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|0,5
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|3,1
|Poids avec emballage (kg)
|4,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur minimum de prolongation de la durée de vie du produit, basé sur des tests internes avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH.
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Adaptateur moquette
- Brosse de sol: EasyFix
Équipement
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (trois niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Interrupteur ON/OFF intégré
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Rafraîchissement des moquettes et tapis
