Le balai vapeur SC 3 Upright assure une propreté en profondeur sur tous les sols durs, et ce, en toute simplicité, avec une facilité d'utilisation ultime : la vapeur s'ajuste en fonction de la surface à l'aide de 3 niveaux préréglés. Le préchauffage du modèle haut de gamme ne prend que quelques secondes. Grâce au réservoir d'eau propre remplissable à tout moment, muni d'une cartouche de détartrage, ce balai vapeur est opérationnel en un clin d'œil. L'état de fonctionnement actuel est indiqué par des codes couleurs sur le bandeau LED. Le nettoyage en profondeur avec cet appareil élimine jusqu'à 99,999 % de tous les virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures de la maison. Grâce à la buse de sol EasyFix et aux serpillières de haute qualité, l'efficacité de nettoyage du SC 3 Upright est nettement supérieure à celle des méthodes traditionnelles. Pratique : le changement de serpillière se fait sans contact avec la saleté grâce à une fixation velcros. Il suffit de placer le pied sur la languette et de retirer l'appareil vers le haut. Pour les amateurs de moelleux : l'adaptateur moquette permet également de rafraîchir les moquettes.