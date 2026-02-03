SC 5 EasyFix Iron Plug
Le SC 5 EasyFix Iron Plug est à la fois puissant et polyvalent, remplissable en continu. Équipé de la fonction VapoHydro pour venir à bout des salissures les plus incrustrées.
Nettoyer et repasser à toute vapeur ? C’est possible avec le SC 5 EasyFix Iron Plug ! Le nettoyeur vapeur le plus puissant de sa catégorie peut également être raccordé à un fer à repasser vapeur. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Le réglage de la vapeur sur 4 niveaux permet d'ajuster la puissance en fonction de la surface à nettoyer et du degré d'encrassement. La fonction VapoHydro élimine la saleté incrustée encore plus facilement grâce à l'utilisation d'eau chaude. Le réservoir d'eau est amovible et remplissable en continu pour un nettoyage sans interruption. Le produit est fourni avec un large choix d'accessoires garantissant une propreté optimale des carrelages, plaques de cuisson, hottes, miroirs, fenêtres... La buse de sol EasyFix permet de venir à bout de toutes les salissures sur les sols. La serpillière se fixe très facilement sur la buse de sol et se retire sans entrer en contact avec la saleté. D'un point de vue pratique, les accessoires et le câble peuvent être rangés directement sur l'appareil tandis que la busede sol vient se clipser à l'appareil en position parking. Le SC 5 EasyFix Iron Plus est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).
Caractéristiques et avantages
Fonction VapoHydroActivation de l'eau chaude en plus de la vapeur pour détacher et rincer les saletés plus facilement. Pour un résultat amélioré.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eauPour un nettoyage sans interruption et un remplissage d'eau confortable.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Serpillière et bonnette pour buse à main
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation du débit de vapeur de 4 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Interrupteur général rotatif sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Range câble intégré
- Rangement sûr du câble et des accessoires
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 150
|Puissance de chauffe (W)
|2250
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 4,2
|Longueur du câble (m)
|6
|Temps de chauffe (min)
|3
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1,5
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|6
|Poids avec emballage (kg)
|8,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (quatre niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.3 m
- Raccord pour fer à repasser
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Fonction VapoHydro
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine SC 5 EasyFix Iron Plug
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.