Nettoyer et repasser à toute vapeur ? C’est possible avec le SC 5 EasyFix Iron Plug ! Le nettoyeur vapeur le plus puissant de sa catégorie peut également être raccordé à un fer à repasser vapeur. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Le réglage de la vapeur sur 4 niveaux permet d'ajuster la puissance en fonction de la surface à nettoyer et du degré d'encrassement. La fonction VapoHydro élimine la saleté incrustée encore plus facilement grâce à l'utilisation d'eau chaude. Le réservoir d'eau est amovible et remplissable en continu pour un nettoyage sans interruption. Le produit est fourni avec un large choix d'accessoires garantissant une propreté optimale des carrelages, plaques de cuisson, hottes, miroirs, fenêtres... La buse de sol EasyFix permet de venir à bout de toutes les salissures sur les sols. La serpillière se fixe très facilement sur la buse de sol et se retire sans entrer en contact avec la saleté. D'un point de vue pratique, les accessoires et le câble peuvent être rangés directement sur l'appareil tandis que la busede sol vient se clipser à l'appareil en position parking. Le SC 5 EasyFix Iron Plus est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).