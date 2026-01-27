Aspirateurs vapeur professionnels

Découvrez le nettoyage vapeur professionnel, la solution pour un nettoyage hygiénique et sans détergent, idéale pour les secteurs de la santé, de l'industrie agro-alimentaire, de l'hôtellerie ainsi que pour les entreprises de propreté. Grâce à leur grande convivialité et leur efficacité de nettoyage, les aspirateurs vapeur Kärcher conviennent pour toutes les surfaces dures. La large gamme d'accessoires permet un nettoyage ciblé. 

Kärcher

Répondre aux normes les plus strictes

Lorsqu’il est question d’éliminer efficacement les saletés tenaces, les aspirateurs vapeur SGV de Kärcher sont la solution idéale. Dans de nombreux cas, il est même possible d’obtenir des résultats de nettoyage optimaux sans détergent, que ce soit sur les sols durs, les surfaces en acier inoxydable, les robinetteries, les appareils ménagers et les dispositifs industriels, ou encore pour le nettoyage des vitres. Le SGV 8/5 offre de nouvelles perspectives. Sa fonction innovante d’auto-nettoyage élimine de manière efficace les impuretés présentes dans le circuit de l’appareil, ce qui prolonge la durée de vie de l’aspirateur vapeur et assure une hygiène parfaite. Découvrez dès maintenant tous les avantages du nettoyage vapeur professionnel !

  1. Commandes intuitives
    Les commandes à la poignée garantissent un maniement simple et rapide, la prise en main étant optimale. L’utilisation de l’aspirateur vapeur SGV est donc intuitive et simplifie grandement le travail de l’utilisateur.
  2. Des accessoires à portée de main et protégés
    Les accessoires haut de gamme sont directement rangés sur l’appareil. Ils sont protégés contre la poussière et toujours à portée de main. Grâce aux alvéoles d’aération sur le capot, les accessoires peuvent sécher après utilisation. Ils sont facilement accessibles et ne risquent pas d’être perdus. Une caissette de rangement amovible permet à l’utilisateur de retirer facilement les divers accessoires et de les nettoyer.
  3. Tous les programmes en un coup d’œil
    Le tableau de bord EASY Operation clair et ergonomique simplifie l’utilisation des aspirateurs vapeurs SGV de Kärcher. Les programmes peuvent être sélectionnés indépendamment les uns des autres en fonction de l’application choisie.
  4. Remplissage aisé des réservoirs
    Les réservoirs d’eau propre et le détergent sont facilement accessibles et offrent un excellent confort pour un remplissage et un vidage faciles.
  5. Réservoir d’eau sale amovible
    Intégré sur le côté de l’appareil, le réservoir d’eau sale est facilement accessible et peut être retiré facilement, avec une seule main.
  6. Une grande mobilité
    Le guidon de transport et les grandes roues confèrent à l’aspirateur vapeur SGV de Kärcher une mobilité exemplaire dans les escaliers et le franchissement des obstacles.
  7. Nettoyage automatique et complet
    Grâce à la fonction d’auto-nettoyage, les salissures qui restent dans le circuit de l’aspirateur vapeur sont nettoyées après chaque utilisation, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l’appareil et garantit une hygiène parfaite.
Une excellente hygiène grâce à la vapeur.

Les aspirateurs vapeurs SGV 6/5 et SGV 8/5 sont la réponse logique aux attentes de clients travaillant dans des secteurs où l’hygiène est une priorité: santé, industrie agro-alimentaire, entreprises de propreté, hôtellerie. Les aspirateurs vapeurs SGV de Kärcher réunissent en un appareil les avantages d’un aspirateur eau et poussière et d’un nettoyeur vapeur professionnel. Ces appareils de nettoyage innovants séduisent par leur structure compacte, la diversité des applications possibles, ainsi que par leur qualité et leur robustesse.

Mode eco!efficiency: quand hygiène rime avec économies

En mode eco!efficiency, la consommation d’énergie est réduite, ce qui permet de faire des économies. De plus, le niveau sonore est abaissé à 64 dB(A). Ainsi, les aspirateurs vapeurs SGV sont parfaits pour une utilisation dans les lieux où le silence est de mise comme les maisons de retraite et de soins, les cantines et les hôtels.

Hygiénique jusque dans les moindres détails

Les différents embouts de brosse en laiton, acier inoxydable ou Pékalon permettent aussi de nettoyer les saletés difficiles à enlever. Et grâce à la buse à jet crayon, les joints et les endroits difficiles d’accès sont propres eux aussi.

Commandes à la poignée
Le réglage eau / vapeur (3 niveaux d’intensité de vapeur) et l’interrupteur on/off de l’aspiration peuvent être commandés directement à la poignée pendant que l’appareil fonctionne.

Accessoires parfaitement intégrés
Les accessoires sont placés dans une caissette de rangement. Bien visibles, ils sont à portée de main et à l’abri de la saleté.

Fixation du câble et des accessoires
Grâce à deux crochets rotatifs, le câble d’alimentation peut être facilement rangé. Les tubes d’aspiration se fixent aisément à l’arrière de la machine.

Réservoir d’eau sale
Grâce à une poignée intégrée et une anse, le réservoir peut être vidé très facilement, d’une seule main.

Pour chaque application, le bon accessoire

Chaque aspirateur vapeur professionnel SGV est livré avec un kit d’accessoires complet, qui permet de nettoyer efficacement et de manière hygiénique, dans des contextes d’utilisation divers et variés.

Brosse ronde pour sanitaires

Les dépôts calcaires dans les sanitaires sont éliminés rapidement. Les robinetteries retrouvent tout leur éclat.

Plus d’ergonomie avec les tubes d’aspiration

Les deux tubes d’aspiration de vapeur permettent à l’utilisateur de travailler de manière ergonomique. Par ailleurs, l’utilisation de la brosse ronde permet d’enlever les couches de saleté les plus profondes et est idéale pour les joints de surfaces carrelées.

Suceur main avec raclette en caoutchouc

Grâce à la projection de vapeur et l’aspiration simultanées, les surfaces sont nettoyées en un seul geste. Le suceur main conviendra parfaitement pour les vitres ou les petites surfaces.

Buse triangulaire

Avec cette buse spécifique, les endroits difficilement accessibles comme les coins et les angles peuvent aussi être nettoyés et aspirés efficacement.

Vidéo

Aves les aspirateurs vapeur SGV : découvrez le nettoyage vapeur professionnel, hygiénique et sans détergent !