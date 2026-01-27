Aspirateurs vapeur professionnels

Répondre aux normes les plus strictes

Lorsqu’il est question d’éliminer efficacement les saletés tenaces, les aspirateurs vapeur SGV de Kärcher sont la solution idéale. Dans de nombreux cas, il est même possible d’obtenir des résultats de nettoyage optimaux sans détergent, que ce soit sur les sols durs, les surfaces en acier inoxydable, les robinetteries, les appareils ménagers et les dispositifs industriels, ou encore pour le nettoyage des vitres. Le SGV 8/5 offre de nouvelles perspectives. Sa fonction innovante d’auto-nettoyage élimine de manière efficace les impuretés présentes dans le circuit de l’appareil, ce qui prolonge la durée de vie de l’aspirateur vapeur et assure une hygiène parfaite. Découvrez dès maintenant tous les avantages du nettoyage vapeur professionnel !