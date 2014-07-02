Injecteurs-extracteurs
Revêtements de sol, meubles capitonnés, chaises de bureau, sièges dans les transports : les appareils d'injection-extraction performants et maniables de Kärcher, filaires ou fonctionnant sur batterie, nettoient toutes les surfaces textiles en décollant et en éliminant la saleté en un seul passage. Avec de puissantes turbines d'aspiration pour une réduction inégalée de l'humidité résiduelle.
Découvrez une nouvelle liberté avec les Puzzi à batterie de Kärcher
L'injecteur-extracteur Puzzi 2/1 Bp vous permet d'éliminer aisément les taches et la saleté : parfait pour un nettoyage ponctuel et un rafraîchissement rapide. Pour les tâches de nettoyage de plus grande envergure, le Puzzi 9/1 Bp offre un nettoyage performant et efficace des meubles capitonnés, des canapés et des petits tapis. Découvrez le confort du fonctionnement sans fil et bénéficiez d'une propreté jusqu'au cœur des fibres avec la technologie d'injection-extraction innovante de Kärcher.