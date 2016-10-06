La nouvelle poignée-pistolet EASY!Force. La pression sans effort !

Réduisez les risques de troubles musculo-squelettiques (T.M.S)

Tous les types de force ne sont pas similaires. Ce qui importe, c'est la masse musculaire mobilisée pour produire la force requise. Avec une même charge, les muscles les plus petits se fatiguent plus rapidement que les gros muscles. De plus le mouvement des articulations contraire à une position naturelle est determinant pour la fatigue. Et c'est là qu'entre en jeu la poignée-pistolet EASY!Force.

Pour tenir et actionner la poignée-pistolet et la lance haute pression, les grands muscles de la partie supérieure du bras sont sollicités. Au lieu des petits muscles présents dans les doigts et l'avant-bras. Ceci évite une fatigue prématurée. Avec une poignée-pistolet traditionnelle, les doigts sont repliés en formant un poing. Avec la poignée EASY!Force, la main reste dans une position neutre et relâchée; les doigts ne sont pas repliés. Le transfert de la force de maintien des petits aux grands muscles, couplé avec l'ergonomie de la poignée-pistolet et un maintien sans effort réduisent considérablement la pression sur les muscles. Cela diminuent les risques de troubles musculo-squelettiques et rend possible un travail sans fatigue sur une durée prolongée. Résultats : un plus grand confort, moins d'interruption et des résultats de travail optimaux.