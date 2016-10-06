La nouvelle poignée-pistolet EASY!Force. La pression sans effort !
La nouvelle poignée-pistolet EASY!Force de Kärcher vous permet de profiter de la pleine puissance de votre nettoyeur haute pression dans le plus grand confort. Son concept est unique : vous n’exercez plus de force de maintien sur la poignée. Résultat : un nettoyage sans tension, ni fatigue même après plusieurs heures de travail.
Essayez la poignée-pistolet EASY!Force de Kärcher ! Vous ne pourrez plus vous en passer.
EASY!Force: Résister à la pression n’a jamais été aussi simple.
Découvrez les nettoyeurs haute pression avec poignée-pistolet EASY!Force. Plus besoin de forcer : vous pouvez travailler de longues heures sans douleur et sans fatigue.
Pistolet haute pression standard.
EASY!Force : Les efforts sont réduits grâce a la position ouverte de la main.
Une question d'ergonomie
Utiliser un nettoyeur haute pression est physiquement exigeant. C'est pourquoi l'ergonomie de la poignée-pistolet est importante. Tenir en permanence une poignée-pistolet en position de travail fatigue et peut occasionner des douleurs musculaires ou des crampes. Le concept EASY!Force réduit les risques de T.M.S. (troubles musculo-squelettiques) et vous permet de travailler dans le confort..
Réduisez les risques de troubles musculo-squelettiques (T.M.S)
Tous les types de force ne sont pas similaires. Ce qui importe, c'est la masse musculaire mobilisée pour produire la force requise. Avec une même charge, les muscles les plus petits se fatiguent plus rapidement que les gros muscles. De plus le mouvement des articulations contraire à une position naturelle est determinant pour la fatigue. Et c'est là qu'entre en jeu la poignée-pistolet EASY!Force.
Pour tenir et actionner la poignée-pistolet et la lance haute pression, les grands muscles de la partie supérieure du bras sont sollicités. Au lieu des petits muscles présents dans les doigts et l'avant-bras. Ceci évite une fatigue prématurée. Avec une poignée-pistolet traditionnelle, les doigts sont repliés en formant un poing. Avec la poignée EASY!Force, la main reste dans une position neutre et relâchée; les doigts ne sont pas repliés. Le transfert de la force de maintien des petits aux grands muscles, couplé avec l'ergonomie de la poignée-pistolet et un maintien sans effort réduisent considérablement la pression sur les muscles. Cela diminuent les risques de troubles musculo-squelettiques et rend possible un travail sans fatigue sur une durée prolongée. Résultats : un plus grand confort, moins d'interruption et des résultats de travail optimaux.
Une valve en céramique pour une durée de vie plus longue
Les défaillances observées sur les poignées-pistolets sont fréquemment occasionnées par des particules qui endommagent les valves. La nouvelle poignée-pistolet EASY!Force de Kärcher met fin à ce problème : la valve se compose d'une bille et d'un siège de soupape en céramique qui résistent aux particules à l’origine des dégradations. Grâce à cette innovation, la poignée-pistolet EASY!Force est 5 fois plus résistante qu’une poignée-pistolet classique.
Intuitive pour un travail sécurisé
Simple d'utilisation, la nouvelle poignée-pistolet EASY!Force offre une sécurité maximale en empêchant toute mise en route involontaire. Vous devez actionner la gâchette pour libérer la pression. Simple et intuitive, la poignée-pistolet EASY!Force s'arrête automatiquement dès que vous la relâchez.
Le confort en toute circonstance
L'ergonomie de la poignée-pistolet EASY!Force vous apportera un grand confort d'utilisation, quelles que soient les situations auxquelles vous devez faire face. Vous pouvez toutefois rajouter une poignée de maintien sur la lance pour gagner en confort lors de certaines applications.
Cette poignée optionnelle facilite le nettoyage et vous permet d'adapter votre posture à la spécificité de votre tâche. Changer régulièrement votre position vous permet de nettoyer plus longtemps et dans un plus grand confort.
Pratique, la poignée additionnelle se fixe sur la lance et s’ajuste avec un simple écrou de serrage pour offrir l’angle de nettoyage idéal. Elle dispose de 2 zones de préhension, pour les droitiers et les gauchers. Pour une plus grande flexibilité, la poignée peut pivoter à 360°.
EASY!Lock: Une connexion simple et rapide.
Avec notre système breveté EASY!Lock, le verrouillage est simple et 5 fois plus rapide qu’ avec un raccord vissé classique. De plus, il est durable et robuste.
Une connexion plus rapide
Raccorder un nettoyeur haute pression et même des accessoires est une perte de temps qui nécessite le montage ou démontage de plusieurs interfaces. Le système EASY!Lock de Kärcher combine les avantages du raccord rapide et ceux du raccord vissé, ce qui représente une économie de temps d'environ 80% dans les manipulations.
Une connexion sécurisée
Rien n'est plus fiable et durable qu'un raccord vissé et rien n'est plus pratique qu'un verrouillage rapide. La combinaison des deux est un vrai bonheur : le système EASY!Lock de Kärcher est aussi robuste qu'un raccord vissé classique et offre tout le confort d’un verrouillage rapide. Le filetage est verrouillé via un cône. Il suffit seulement d'un tour complet à 360° pour connecter les accessoires entre eux.
Un vrai plus
Les accessoires EASY!Lock ne pèsent pas plus lourds que les accessoires équipés d’un raccord vissé classique. Une petite amélioration qui procure un gros avantage : précédemment posé en bout de lance haute pression pour assurer une étanchéité radiale, le joint torique est à présent positionné sur le filetage, assurant ainsi une étanchéité axiale plus sûre.
Trouvez l’adaptateur qui vous convient
8 adaptateurs sont disponibles pour assurer toutes les compatibilités entre nouveaux accessoires EASY!Lock et anciennes gammes de machines et accessoires. A titre d’exemple, l'adaptateur « 2 » permet de connecter le nouveau flexible EASY!Lock aux nettoyeurs haute pression équipés de raccord M 22 x 1,5.
Recherchez l'adaptateur qui vous convient sur notre Adaptateur Finder.