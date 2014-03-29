L'eau chaude fait la différence
Si on les compare aux méthodes de nettoyage sans pression, les nettoyeurs haute pression Kärcher présentent des avantages considérables en termes de rentabilité, de qualité de nettoyage et de protection de l’environnement.
Ces avantages sont encore plus remarquables lors du nettoyage des salissures tenaces avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude HDS Kärcher. Dans la majorité des applications, le nettoyage avec un HDS Kärcher constitue la solution de choix pour le nettoyage des huiles, des graisses et des protéines, mêmes tenaces.
Un avantage net grâce à l’eau chaude
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude permettent d’augmenter significativement la température de l’eau, passant de 12 °C environ à 155 °C. Par conséquent, grâce à l’effet de la chaleur, il est possible de travailler avec une pression réduite, la durée de nettoyage est optimisée et les quantités de détergents utilisées réduites. Le nettoyage à l’eau chaude offre des avantages considérables, permettant ainsi d’optimiser le processus de nettoyage.
Avantage n° 1 : Qualité de nettoyage renforcée
Le nettoyage haute pression à eau chaude permet des résultats de nettoyage meilleurs avec une pression identique, et des résultats de nettoyage identiques avec une pression inférieure.
Dans les deux cas, la qualité du nettoyage est renforcée. Les huiles et les graisses, même solides, s’émulsionnent et se désagrègent plus facilement sous l’effet de la chaleur, ce qui leur permet d’être éliminées plus rapidement. Dans le secteur alimentaire, le nettoyage haute pression à l’eau chaude permet de venir à bout des protéines et des graisses de manière très efficace.
Avantage n°2 : Economie de détergent
L’eau chaude permet d‘éliminer plus rapidement les salissures, permettant ainsi jusqu’à 35% de gain de temps. Ainsi, de nombreuses tâches de nettoyage peuvent être réalisées de manière économique et rentable.
Avantage n° 3 : Temps de séchage réduit
Dans la plupart des cas, les graisses, huiles, résines et autres salissures s’éliminent aisément à l’eau chaude, sans détergent. Dans le cas de salissures tenaces, l’utilisation de détergent est fortement recommandée, d’autant plus que l’eau chaude permet d’augmenter l’efficacité du détergent. Les quantités de détergent utilisées sont donc limitées. Outre les gains en matière de coûts, l’environnement peut ainsi être préservé.
Avantage n° 4 : Action antibactérienne
Grâce à la chaleur, les surfaces traitées à l’eau chaude sèchent plus vite. De plus, les traces de coulures sur le support sont limitées. L’avantage majeur est que les surfaces traitées sont à nouveau disponibles plus rapidement pour leur utilisation.
Avantage n° 5 : Gain de temps
L’eau chaude élimine de manière plus efficace les bactéries et assure une hygiène optimale. Le nettoyage à l’eau chaude permet de réduire nettement la quantité des germes, et ce en utilisant moins, voire pas de détergent. Pour de nombreuses situations de nettoyage exigeant des conditions d’hygiène, la réduction significative des germes obtenue est amplement suffisante.
La preuve en chiffres : comparaison des coûts HD / HDS
Bien que le coût d’achat et d’entretien d’un nettoyeur haute pression à eau chaude soit plus élevé qu’un nettoyeur haute pression à eau froide (coût additionnel du serpentin et consommation de carburant), l’utilisation de l’eau chaude permet un gain de temps significatif pouvant aller jusqu’à 35%, et ce avec des résultats de nettoyage meilleurs. En outre, l'utilisation de l’eau chaude permet de limiter l’utilisation de détergents.
Une température plus élevée pour une performance plus élevée.
L'énergie thermique est un facteur important pour le nettoyage. La chaleur accélère les processus chimiques, chaque augmentation de température de 10 °C double la vitesse de réaction. Une hausse de température de 20 °C quadruple la vitesse de réaction. Les huiles, les graisses ou la suie fondent plus rapidement et peuvent être enlevées plus facilement. L'émulsion des huiles et des graisses dans l'eau est accélérée. De plus, une surface chauffée sèche plus vite. Concrètement, des températures d'eau plus élevées permettent de gagner 35 % de temps lors du nettoyage tout en garantissant de bien meilleurs résultats. En outre, en réduisant la quantité d'eau, il est possible d'obtenir de la vapeur d'une température maximale de 155 °C. La combinaison de vapeur exempte de minéraux et de pression élimine même les souillures tenaces. Cela garantit d'excellentes performances de nettoyage sans aucun produit chimique. Le mode vapeur convient parfaitement pour éliminer les peintures en général, les peintures bitumeuses, les dépôts de suie, le lichen et les algues.
La performance sur toutes les gammes HDS Kärcher
Tous les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher sont très polyvalents et adaptés aux professionnels. Kärcher propose des gammes de nettoyeurs haute pression à eau chaude complètes et variées, offrant une réponse parfaitement adaptée à chaque besoin de nettoyage.
La gamme Upright eau chaude
Les nettoyeurs de la gamme Upright sont robustes et hautement performants. Ils séduisent par leur maniabilité, leur facilité de transport et leurs commandes intuitives. Ils conviennent à usage occasionnel.
Idéaux pour les secteurs suivants :
La gamme Compact eau chaude
Très mobiles, les nettoyeurs haute pression eau chaude de la gamme Compact sauront s’adapter à de nombreuses situations. Ils disposent d’une grande puissance de nettoyage et sont simples d’utilisation.
Idéaux pour les secteurs suivants :
La gamme Intensiv eau chaude
Les nettoyeurs de la gamme Intensiv allient performance et confort d'utilisation. Le principe du jogger, avec ses grandes roues en caoutchouc et ses roulettes pivotantes, prouve que la mobilité est possible aussi sur ces modèles Intensiv. Destinés à une utilisation professionnelle longue durée, ils seront performants partout où l’on retrouve de la saleté tenace : nettoyage dans l’industrie, l’agriculture, le bâtiment ou encore les collectivités.
Idéaux pour les secteurs suivants :
La gamme électrique eau chaude
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude électriques n’émettent pas de CO2. Equipés d’un chauffe-eau électrique, ils peuvent être utilisé partout où les gaz d’échappement ne sont pas souhaités ou sont interdits.
Idéaux pour les secteurs suivants :