Gamme Super

Pour mettre la pression à grande échelle. Les meilleurs dans leur domaine. Nos nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Super s'utilisent là où il faut pouvoir compter sur une puissance absolue sans faille. Robustes et de conception durable, ils sont parfaitement équipés pour éliminer même la saleté la plus tenace. Que ce soit dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'industrie ou dans le secteur municipal, des performances maximales sont indispensables. À cet effet, la pression, les débits et l'équipement de la gamme Super sont parfaitement assortis.