Nettoyeurs haute pression stationnaires
Nettoyeurs haute pression stationnaires - pour de nombreuses applications. Que ce soit dans l'industrie alimentaire ou pour le nettoyage des véhicules, des outils ou des sanitaires, ils offrent des avantages décisifs. Ils conviennent à tous les travaux de lavage et de désinfection.
Gamme eau chaude
Les nettoyeurs haute pression stationnaires avec brûleur à huile ou à gaz nettoient à l'eau chaude et à la vapeur. Ils présentent des caractéristiques de sécurité exceptionnelles et un grand confort d'utilisation.
Gamme eau froide
Les nettoyeurs haute pression stationnaires à eau froide Kärcher sont synonyme d'efficacité. Ils tolèrent une alimentation avec de l'eau allant de 70 à 80°C.
Générateur d'eau chaude
Le générateur à eau chaude électrique s'impose lorsque le système de distribution d'eau ne fournit pas d'eau chaude ou lorsqu'il est interdit d'installer des chauffe-eau fonctionnant au fioul ou au gaz.