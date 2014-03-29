Le nettoyage des panneaux solaires avec Kärcher iSolar - Pour une amélioration du rendement allant jusqu'à 20%

Une solution efficace et sans danger pour les structures

Les possibilités d’utilisation d’iSolar sont quasiment illimitées. Partout où des installations solaires et photovoltaïques sont en place, iSolar garantit de pouvoir bénéficier pleinement de l’énergie solaire, que ce soit pour l’agriculture, l’industrie, les collectivités ou les entreprises de propreté.

La solution iSolar s’avère particulièrement utile dans le cas de panneaux photovoltaïques situés dans des zones fortement exposées aux poussières. Dans l’agriculture, l’élevage de bovins génère des salissures particulièrement tenaces, liées au labour et à la pollution provenant des étables. L’iSolar constitue un choix rentable tant pour les exploitants d’installations que pour les prestataires de services.