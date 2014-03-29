Le nettoyage des panneaux solaires avec Kärcher iSolar - Pour une amélioration du rendement allant jusqu'à 20%
L’encrassement lié à la poussière, à la pollution et au pollen peut faire diminuer de 20 % les performances des panneaux photovoltaïques. Les nettoyants naturels que sont la pluie, la rosée et le vent ne suffisent pas à les nettoyer efficacement. Pour garantir un rendement électrique élevé et constant, il est indispensable de procéder régulièrement à un nettoyage adapté des installations. Pour ce faire, il est possible de faire appel aux services d’une entreprise de propreté ou bien de recourir à son propre personnel.
Une solution efficace et sans danger pour les structures
Les possibilités d’utilisation d’iSolar sont quasiment illimitées. Partout où des installations solaires et photovoltaïques sont en place, iSolar garantit de pouvoir bénéficier pleinement de l’énergie solaire, que ce soit pour l’agriculture, l’industrie, les collectivités ou les entreprises de propreté.
La solution iSolar s’avère particulièrement utile dans le cas de panneaux photovoltaïques situés dans des zones fortement exposées aux poussières. Dans l’agriculture, l’élevage de bovins génère des salissures particulièrement tenaces, liées au labour et à la pollution provenant des étables. L’iSolar constitue un choix rentable tant pour les exploitants d’installations que pour les prestataires de services.
Pour un nettoyage des panneaux solaires en douceur et en profondeur : les brosses iSolar.
Les brosses iSolar 400 et iSolar 800 sont entraînées par le débit d’eau provenant du nettoyeur haute pression qui, parallèlement, évacue les salissures. L’effet nettoyant proprement dit est obtenu par l’effet mécanique des brosses.
Les brosses en nylon évitent de rayer la surface des cellules lors du nettoyage. Les brosses iSolar 800 et 400 fonctionnent à basse pression, ce qui évite tout risque d’endommagement des cellules. Pour garantir la durabilité de nos brosses rotatives, nous les avons dotées de roulements à billes robustes.
iSolar 400
Modèle pour petites surfaces :
- Brosse-disque simple avec roulements à billes
- Convient à une utilisation pour installations en hauteur
- Prélavage des modules voisins suite à l’actionnement des brosses
- Raccordement M 18 × 1,5
Informations complémentaires sur la brosse-disque iSolar 400
iSolar 800
Brosses-disques en contra-rotation :
- Deux brosses-disques avec roulements à billes en contra-rotation
- Puissance de nettoyage et rendement surfacique optimaux
- Maniement optimal grâce à l’équilibrage des forces transversales
- Prélavage des modules voisins suite à l’actionnement des brosses
- Inclinaison articulée robuste en laiton pour des angles de travail variables
- Raccordement M 18 × 1,5
Informations complémentaires sur la brosse-disque iSolar 800
Harnais de sécurité iSolar
Pour un travail en toute sécurité sur les toits :
- Harnais de sécurité facile à utiliser
- Système antichute avec amortisseur de chute intégré et corde de guidage de 12 m
- Système de protection certifié et conforme aux normes
- Bande d’élingage (adaptée au levage de charges) et de fixation
- Coffret de rangement robuste pour le stockage et le transport
Informations complémentaires sur le harnais de sécurité iSolar
Traces de calcaire et salissures tenaces : éliminez-les.
Une eau fortement calcaire peut occasionner l’apparition de résidus susceptibles de nuire fortement aux performances des cellules photovoltaïques. Les adoucisseurs d’eau mobiles de Kärcher® WS 50 et WS 100 et le détergent RM 99 assurent une protection efficace contre le calcaire. L’adoucisseur d’eau utilise une résine échangeuse d’ions qui élimine le calcaire dissous de l’eau et réduit son degré de dureté à 0-1 °dH. Le détergent RM 99 supprime les salissures et agglomère le calcaire dissous de manière à éviter tout dépôt.
Détergent RM 99 : efficace et doux à la fois
Efficace sur les salissures tenaces et contre les traces de calcaire
- Dissout efficacement les salissures tenaces tout en protégeant les structures des panneaux photovoltaïques
- Séchage sans trace
- Pas de rinçage
- Empêche la formation de dépôts de calcaire, quelle que soit la dureté de l’eau
- Biodégradable
Adoucisseur d’eau
Une solution mobile contre le calcaire
- Séchage sans trace après le nettoyage
- Mobilité et transport aisés
- Châssis en tubes d’acier peint avec grandes roues gonfl ables