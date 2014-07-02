Harnais de sécurité iSolar

Système de protection des personnes certifié et conforme aux normes, garantissant la sécurité du travail sur les toits.

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Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 8,4
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