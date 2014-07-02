Harnais de sécurité iSolar
Système de protection des personnes certifié et conforme aux normes, garantissant la sécurité du travail sur les toits.
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Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|8,4
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
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- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
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- HD 7/17 M St
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- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
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- HD 9/23 De
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- HD 9/23 G
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- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M eB
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- HDS 13/20-4 S
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- HDS 6/15 CXA
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- HDS 8/18-4 C eB
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- HDS 9/20-4M eB *FR
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- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 11/18-4 S eB Go!Further
- HDS 6/15 C
- HDS 7/12-4 M
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- iSolar 400 Advanced
- iSolar 800 Advanced
Produits retirés de la gamme
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