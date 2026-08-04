Équipé d'une pompe axiale à 3 pistons et d'une pompe en laiton, il fournit jusqu'à 170 bar de pression de travail à un débit d'eau maximal de 700 litres par heure. L'appareil est maniable et portatif. Il s'utilise aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et repose sur des pieds en caoutchouc qui évitent la transmission des vibrations pendant le fonctionnement. Une réduction automatique de la pression garantit des durées de vie élevées des composants haute pression et des accessoires tandis qu'un châssis tubulaire robuste protège l'ensemble. L'appareil possède une protection fiable du moteur et du système électrique contre les projections d'eau. Un travail confortable est possible grâce à la poignée-pistolet EASY!Force qui utilise la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien. La connexion rapide EASY!Lock innovante permet une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords classiques sans concessions en matière de robustesse et de longévité.