HD 7/17 M Portable
Portatif et idéal, le HD 7/17 M Portable avec ses 170 bar de pression de travail et 700 l/h de débit d'eau a été développé spécialement pour les besoins des peintres et des ravaleurs de façades.
Équipé d'une pompe axiale à 3 pistons et d'une pompe en laiton, il fournit jusqu'à 170 bar de pression de travail à un débit d'eau maximal de 700 litres par heure. L'appareil est maniable et portatif. Il s'utilise aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et repose sur des pieds en caoutchouc qui évitent la transmission des vibrations pendant le fonctionnement. Une réduction automatique de la pression garantit des durées de vie élevées des composants haute pression et des accessoires tandis qu'un châssis tubulaire robuste protège l'ensemble. L'appareil possède une protection fiable du moteur et du système électrique contre les projections d'eau. Un travail confortable est possible grâce à la poignée-pistolet EASY!Force qui utilise la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien. La connexion rapide EASY!Lock innovante permet une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords classiques sans concessions en matière de robustesse et de longévité.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesRobuste châssis en acier tubulaire qui protège tous les composants. Le châssis tubulaire en acier permet également une fixation et un arrimage faciles de l'appareil dans un véhicule de service. Un châssis en plastique robuste protège de manière fiable la pompe des chocs et de l'encrassement.
Équipement haut de gammeLa décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Grande facilité d'entretienAccès facile à la culasse. Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot. Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|700
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|170 / 17
|Pression maximum (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Puissance raccordée (kW)
|4,2
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|30,4
|Poids avec emballage (kg)
|34
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|587 x 320 x 430
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie.
Accessoires
Détergents
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