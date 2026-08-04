HD 8/18-4 M+
Le nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M+ dispose d'espaces de rangement partiques pour les accessoires leur permettant d'être protégés lors du transport de l'appareil. Rotabuse de série.
Equipé d'une rotabuse en standard, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 8/18-4 M+ excelle dans le nettoyage quotidien. Sa pompe haute pression en laiton nouvelle génération lui garantit des performances de nettoyage améliorées de 15% et une longue durée de vie. La poignée-pistolet EASY!Force offre un travail sans avoir à exercer d'effort au niveau du maintien de la poignée et le système EASY!Lock permet de connecter des accessoires jusqu'à 5 fois plus rapidement. Des possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires sont également disponibles, ce qui permet de les avoir toujours à portée de main. Ses grandes roues et son guidon de transport rétractable en font un appareil très maniable et facile à transporter. Enfin, l'appareil est adapté pour un fonctionnement à l'horizontale et à la verticale, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeLa décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à 4 pôles avec faible vitesse de rotation. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Haute mobilitéLe guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place. Facile à ranger dans les véhicules de service. Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Grande facilité d'entretienAccès facile à la culasse. Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot. Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|380 - 760
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pression maximum (bar/MPa)
|270 / 27
|Puissance raccordée (kW)
|4,6
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|41
|Poids avec emballage (kg)
|44,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Rotabuse
- Servo control
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie.
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