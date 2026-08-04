Equipé d'une rotabuse en standard, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 8/18-4 M+ excelle dans le nettoyage quotidien. Sa pompe haute pression en laiton nouvelle génération lui garantit des performances de nettoyage améliorées de 15% et une longue durée de vie. La poignée-pistolet EASY!Force offre un travail sans avoir à exercer d'effort au niveau du maintien de la poignée et le système EASY!Lock permet de connecter des accessoires jusqu'à 5 fois plus rapidement. Des possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires sont également disponibles, ce qui permet de les avoir toujours à portée de main. Ses grandes roues et son guidon de transport rétractable en font un appareil très maniable et facile à transporter. Enfin, l'appareil est adapté pour un fonctionnement à l'horizontale et à la verticale, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation.