Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 SXA Plus s'illustre par son ergonomie et sa qualité haut de gamme. Il est doté d'une très grande facilité d'utilisation grâce au pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien. L'ajustement de la pression et de la quantité d'eau se fait via le réglage Servo Control. Jusqu'à 30 % de réduction des vibrations et du bruit a été amélioré, notamment grâce à la rotabuse Vibrasoft. Des systèmes d'assistance et l'indication de l'état à LED permettent de mieux se repérer. Cet appareil de la gamme Super se distingue par sa finition haut de gamme et ses matériaux supérieurs. Le groupe moteur et pompe sont installés à la verticale, composés d'une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton, permettent un design compact pour un maximum de mobilité. Il est complété par un moteur performant à 4 pôles, à faible rotation, refroidi à l'eau et à l'air. Des montants de châssis en aluminium forment un châssis léger et robuste, adapté au chargement par grue. Il est livré avec la robuste flexible haute pression Ultra Guard à revêtement Teflon® et le tambour enrouleur de flexible automatique pour l'enroulement et le déroulement, même sous pression et à un angle pouvant aller jusqu'à 45°, garantissant un temps de préparation réduit jusqu'à 50 %.