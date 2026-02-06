Simple d'utilisation, le nettoyeur haute pression HD 7/18-4 M Classic de Kärcher se distingue par sa robustesse et sa grande polyvalence. Il convient aussi bien pour le nettoyage de véhicules, d'engins agricoles ou de machines que pour le nettoyage de bâtiments ou pour une utilisation en collectivités. La pompe à vilebrequin, protégée des impuretés par un filtre à eau intégré, dispose d'une culasse en laiton et d'une fonction aspiration. Débit d'eau et pression sont réglables sur l'appareil. La température d'admission d'eau est de 60°C maximum. Le moteur 4 pôles est un gage de robustesse. La maintenance est simplifiée grâce à un accès aisé aux principaux composants. Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 7/18-4 M Classic dispose d'un rangement intégré des accessoires et de connexions EASY!Lock pour un changement rapide et intuitif des accessoires.