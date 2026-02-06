HD 7/18-4 M Classic
Nettoyeur haute pression à eau froide polyvalent et robuste avec cadre tubulaire en acier. Equipé d'un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation et d'une pompe à vilebrequin avec culasse en laiton, il dispose d'une durée de vie renforcée. Faibles coûts de maintenance.
Simple d'utilisation, le nettoyeur haute pression HD 7/18-4 M Classic de Kärcher se distingue par sa robustesse et sa grande polyvalence. Il convient aussi bien pour le nettoyage de véhicules, d'engins agricoles ou de machines que pour le nettoyage de bâtiments ou pour une utilisation en collectivités. La pompe à vilebrequin, protégée des impuretés par un filtre à eau intégré, dispose d'une culasse en laiton et d'une fonction aspiration. Débit d'eau et pression sont réglables sur l'appareil. La température d'admission d'eau est de 60°C maximum. Le moteur 4 pôles est un gage de robustesse. La maintenance est simplifiée grâce à un accès aisé aux principaux composants. Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 7/18-4 M Classic dispose d'un rangement intégré des accessoires et de connexions EASY!Lock pour un changement rapide et intuitif des accessoires.
Caractéristiques et avantages
Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesseRégime réduit du moteur pour une usure moindre de la pompe. Longue durée de vie du moteur. Seulement très faibles vibrations du moteur.
Pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Entretien facileTous les composants essentiels sont accessibles en quelques gestes. Niveau de remplissage et qualité de l'huile faciles à vérifier grâce au verre-regard. Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
Rangement astucieux des accessoires
- Avec espace de rangement pratique pour les buses et les petites pièces
- Permet un rangement sécurisé du flexible haute pression.
- Avec crochet de fixation pour le câble d'alimentation.
Accessoires Classic avec raccords EASY!Lock
- Accessoires robustes et durables.
- Montage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires.
- Facile et intuitif à utiliser.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|376 / 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 700
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|70 - 180
|Pression maximum (bar)
|220
|Puissance de raccordement (kW)
|5,5
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|038
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|49,2
|Poids avec emballage (kg)
|62,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|740 x 528 x 952
Inclus dans la livraison
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Pour le nettoyage de façades
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- Nettoyage haute pression des machines et équipements dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et le secteur municipal.
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
