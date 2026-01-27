Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S Plus est idéal pour un travail ergonomique et convivial. À l'aide de la poignée-pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il s'utilise confortablement sans effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et la poignée-pistolet. La réduction de la pression permet une réaction rapide en cas de supports délicats, sans avoir à changer de buse. De plus, la nouvelle rotabuse Vibrasoft réduit considérablement les vibrations au niveau de la lance haute pression. Des systèmes d'assistance et une indication de l'état à LED facilitent l'utilisation. Des matériaux de choix garantissent une qualité supérieure à l'intérieur de l'appareil de la gamme Super. Une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable avec un revêtement céramique et d'une culasse en laiton, fonctionne en association avec un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Des montants de châssis en aluminium intégrés forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour un design compact et mobile, le groupe moteur et pompe sont installés à la verticale. Le nettoyeur est complété par d'autres possibilités de rangement pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.