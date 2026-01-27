HD 10/25-4 S Plus
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S Plus se démarque par sa puissance élevée et sa qualité. Grâce aux systèmes d'assistance et sa rotabuse Vibrasoft, il est optimal pour un travail ergonomique.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S Plus est idéal pour un travail ergonomique et convivial. À l'aide de la poignée-pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il s'utilise confortablement sans effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et la poignée-pistolet. La réduction de la pression permet une réaction rapide en cas de supports délicats, sans avoir à changer de buse. De plus, la nouvelle rotabuse Vibrasoft réduit considérablement les vibrations au niveau de la lance haute pression. Des systèmes d'assistance et une indication de l'état à LED facilitent l'utilisation. Des matériaux de choix garantissent une qualité supérieure à l'intérieur de l'appareil de la gamme Super. Une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable avec un revêtement céramique et d'une culasse en laiton, fonctionne en association avec un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Des montants de châssis en aluminium intégrés forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour un design compact et mobile, le groupe moteur et pompe sont installés à la verticale. Le nettoyeur est complété par d'autres possibilités de rangement pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.
Caractéristiques et avantages
Conception compacte basée sur la disposition verticale du moteur et de la pompeFaible encombrement et proportions peu encombrantes. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale garantissant une assise stable de la machine.
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. Puissance et efficacité élevées. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Vibrasoft Dirt Blaster ergonomiqueRéduction des vibrations jusqu'à 30 %. Réduction du volume et du niveau sonore. La buse rotative facilite les tâches de nettoyage les plus difficiles.
Systèmes d'assistance et affichage de l'état par LED
- Surveillance électronique.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
Le concept de service intelligemment conçu facilite les opérations rapides sur site
- Tête de pompe pivotante.
- Affichage pratique du niveau de remplissage d'huile et orifice de vidange d'huile intégrés au châssis.
- Construction modulaire, comprenant la pompe, le moteur et l'armoire de commande.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Compartiment de rangement.
- Crochets réglables, par exemple pour ranger la deuxième lance ou le câble électrique.
- Rangement pour le tuyau haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|376 / 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|80 - 250
|Pression maximum (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Puissance de raccordement (kW)
|8,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|70,3
|Poids avec emballage (kg)
|78,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec revêtement élastomère pour le confort
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Rotabuse
- Servo control
Équipement
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
